Россияне не умеют объединяться

Дело в том, что бежать от объявленной путиным мобилизации для россиян проще и понятнее, чем выступить против такого решения своего диктатора. Об этом 24 каналу рассказал социально-политический психолог Валентин Ким.

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Он назвал 3 причины, почему большинство россиян сделали именно такой выбор:

во-первых, так банально проще,

во-вторых, они боятся репрессивной машины, очень мощной в россии,

в-третьих, россиянам просто несвойственна такая борьба, потому что их обществу присущ высокий уровень недоверия друг к другу.

Ким объяснил, что у россии не просто так нет такого большого количества общественных организаций, такого волонтерского движения, как, например, в Украине. Ведь это такие явления и ситуации, для которых люди должны доверять друг другу.

А если ты не доверяешь собственному соседу, то самая эффективная стратегия – это бежать и спрятаться. Чтобы сопротивляться, ты должен кооперироваться с кем-то, объединяться, а опыта объединения нет,

– констатировал он.

Так, российское государство практически вычеркнуло волонтерское движение и много лет запрещало огромное количество общественных объединений и организаций. Оно сделало их "иноагентами". Это негативно для людей, но положительно для российской диктатуры.

"Они (российские власти – 24 канал) руководят разделенным обществом, которое ничем не объединено. Люди, несмотря на то, что их более сотни миллионов, не могут победить свое государство", – подытожил Валентин Ким.

Полный стрим с психологом Валентином Кимом: смотрите видео

Как россияне пытаются избежать мобилизации