Россияне не умеют объединяться
Дело в том, что бежать от объявленной путиным мобилизации для россиян проще и понятнее, чем выступить против такого решения своего диктатора. Об этом 24 каналу рассказал социально-политический психолог Валентин Ким.
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Он назвал 3 причины, почему большинство россиян сделали именно такой выбор:
- во-первых, так банально проще,
- во-вторых, они боятся репрессивной машины, очень мощной в россии,
- в-третьих, россиянам просто несвойственна такая борьба, потому что их обществу присущ высокий уровень недоверия друг к другу.
Ким объяснил, что у россии не просто так нет такого большого количества общественных организаций, такого волонтерского движения, как, например, в Украине. Ведь это такие явления и ситуации, для которых люди должны доверять друг другу.
А если ты не доверяешь собственному соседу, то самая эффективная стратегия – это бежать и спрятаться. Чтобы сопротивляться, ты должен кооперироваться с кем-то, объединяться, а опыта объединения нет,
– констатировал он.
Так, российское государство практически вычеркнуло волонтерское движение и много лет запрещало огромное количество общественных объединений и организаций. Оно сделало их "иноагентами". Это негативно для людей, но положительно для российской диктатуры.
"Они (российские власти – 24 канал) руководят разделенным обществом, которое ничем не объединено. Люди, несмотря на то, что их более сотни миллионов, не могут победить свое государство", – подытожил Валентин Ким.
Полный стрим с психологом Валентином Кимом: смотрите видео
Как россияне пытаются избежать мобилизации
- Не прошло и нескольких часов после объявления частичной мобилизации, когда в российских городах уже начали раздавать повестки. Поэтому в Москве и Питере сразу же создали соответствующие телеграмм-каналы, в которых сообщают, где именно можно "случайно" получить повестку.
- Впрочем, просто закрыться дома во избежание получения повестки и мобилизации недостаточно. Поэтому россияне начали искать другие варианты, и обратились, прежде всего, к интернет-поисковикам. Так, в топы запросов к Google в россии вышли "как уехать из россии", "как откосить от мобилизации" и даже "как сломать руку в домашних условиях" и "как сломать руку без боли".
- Другие же не медлили в интернете, а сразу упаковали чемоданы и отправились в путь. Из-за этого появились огромные очереди на границах с Финляндией, Монголией и другими странами.
- Несладко пришлось и тем, кто решил бежать на самолете, ведь цены на билеты моментально выросли в несколько раз. Так, перелет из россии в ОАЭ 21 сентября стоил более 500 тысяч рублей.
- Похожая ситуация была и с рейсами в другие страны, но, несмотря на это, билеты на ближайшую неделю быстро раскупили.