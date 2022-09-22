На цьому Вадим Денисенко зробив акцент під час телемарафону. Він наголосив, що масових бунтів проти часткової мобілізації у росії очікувати не варто.

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Фсб і російська влада вкотре перемогли народ

Страх перед владою переміг страх імовірної смерті. На жаль, у цей момент ми можемо сказати, що фсб і російська влада здобули чергову перемогу над російським народом. Ще вчора було видно, що росіяни бояться виходити на мітинги, і бояться взагалі будь-що говорити,

– підкреслив Денисенко.

Тут потрібно зразу зрозуміти, що очікує на росіян упродовж наступних місяців. За словами Денисенка, місцеве населення своєю млявістю дозволило упродовж наступних місяців закручувати гайки ще більше.

Тож про жодні масові бунти в росії не може бути й мови. Принаймні, найближчим часом. Натомість усе може змінити ситуація в країні. Мовляв, якщо жити в ній стане значно гірше, то, можливо, росіяни схаменуться.

Що стосується того самого погіршення рівня життя, то його слід очікувати хіба влітку 2023 року. Саме тоді, переконаний Денисенко, звичайні росіяни зможуть відчути на собі вплив санкцій, накладених на країну.

Найближчим часом ніяких антивоєнних виступів у росії, якщо не станеться якогось "чорного лебедя" (рідкісних подій зі значними наслідками – 24 канал) на жаль, ми передбачити не можемо,

– додав Денисенко.

Що відомо про часткову мобілізацію у росії

Нагадаємо, що її оголосив сам президент володимир путін. Зробив він це під час свого звернення, яке вийшло 21 вересня. Зазначимо, що на нього очікували ще 20 вересня, але тоді ані путін, ані шойгу жодних офіційних заяв не зробили.

За словами диктатора, мобілізують лише "резервістів". Але указ на сайті президента не містить цього слова. Тож правозахисники бідкаються, що у будь-який момент можуть забрати на службу будь-кого.

Але указ на сайті президента не містить цього слова. Тож правозахисники бідкаються, що у будь-який момент можуть забрати на службу будь-кого. Сам же шойгу зазначив, що мобілізують 300 тисяч росіян. Водночас він пообіцяв, що на фронт без підготовки не відправлятимуть. По факту, у деяких військкоматах навіть часу на збір не дають.

Тож росіяни намагаються масово покинути країну. Є також ті, хто шукає способи уникнути мобілізації або завдання собі травм, які дозволять не служити. Що стосується мітингів, то вони поодинокі та мляві. Просто збіговисько людей: одних затримують правоохоронці, інші ці моменти фіксують на камеру.

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