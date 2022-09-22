Такое мнение 24 каналу озвучил экс-боец 241 бригады Вадим Кодачигов. Ранее психолог объяснил, почему россиянам легче уйти от мобилизации, чем протестовать.

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Важно не количество, а качество людей

Кодачигов рассказал, что современная война – это война технологий. Важно не количество, а качество людей. В россии людей будут явно мобилизовать в пехоту. Однако пехота занимается закреплением на рубежах тогда, когда уже отработала артиллерия и зачищена территория.

Этих людей нужно снабдить оружием. К тому же не автоматами, а современными видами вооружения, которые потеряли россияне. Современные системы наведения, поражения частично уничтожены, частично перешли к ВСУ,

– отметил эксбоец 241 бригады.

Он добавил, что эти люди смогут разве поля наши потоптать. Ситуацию на фронте качественно они не изменят никак. Это не о победе. Технологии предоставить россияне мобилизованным не смогут никак.

Артиллерийский расчет быстро ликвидирует их

По словам Кодачигова, артиллерийский расчет может уничтожить 10 – 20 тысяч человек за 3 – 4 часа. Поэтому "могилизация" – это то, что точно они смогли придумать.

"Запад это увидел и будет поставлять нам еще больше оружия. Мы не теряем его, россиянам не отдаем, а идем с ним в наступление", – заметил он.

Экс-боец 241 бригады подчеркнул, что большинство из этих 300 тысяч мобилизованных бойцы ВСУ даже в глаза не увидят.

Мобилизация помогла бы раньше

Кодачигов продолжил, что мобилизация помогла бы россиянам несколько месяцев назад. Тогда у них было бы время подготовить хоть каких-нибудь специалистов.

За 3 – 4 месяца у них были бы и танкисты, и артиллеристы, и операторы беспилотников. А теперь люди, которые сюда приедут, это просто "пушечное мясо",

– подчеркнул экс-боец 241 бригады.

Он рассказал, как в свое время на сложном участке боя его подразделение видело российскую пехоту всего 3–4 раза. Столько было автоматных сражений. Все остальное это битва артиллерий, танков, минометов и т.д.

За короткий срок специалистов не подготовить

По мнению Кодачигова, за короткий срок подготовить специалистов россии не удастся. В частности, танкистов нужно учить на танках Т-55 или Т-34. Запад будет давать нам больше оружия, а значит, и количество российских жертв увеличится.

"У них тогда начнут включаться мозги. Только когда им страшно. По-другому у них не работает", – подытожил он.

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