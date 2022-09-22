Об этом рассказал советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Ранее он объяснил, почему путин не ездит на передовую.

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Будем воевать, как воевали

Арестович отметил, что украинская позиция остается очень четкой. Мы как воевали, так и будем воевать. Поэтому никто не учитывает объявленную в россии мобилизацию.

Страны Запада, как и международные организации, уже высказали свою позицию. В частности, Ходжес говорит страшные вещи, даже как для неофициального лица. Мол, будет разрушен весь черноморский флот россии. А в ответ на применение ядерного оружия россия распадется,

– заметил советник Офиса Президента Украины.

Никто в Украине не испугался

Он продолжил, что в Украине никто не испугался. Никто не собирается проводить переговоры с россиянами сейчас. Главнокомандующий ВСУ также сказал, что ликвидируем всех, кто будет воевать против нас.

"В Украине все смеются и постят тысячу и один мем о страшной мобилизации, ядерном оружии и т.д.", — подчеркнул Арестович.

Советник Офиса Президента Украины добавил: Байден заявил также, что будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Посольства стран сказали, что так называемые референдумы не будут признаны.

Мобилизация – это признак слабости, а угрозы ядерным оружием – пустые слова,

– подытожил он.

Арестович прокомментировал заявление путина о мобилизации: смотрите видео

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