Об этом рассказал советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Ранее он объяснил, почему путин не ездит на передовую.
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Будем воевать, как воевали
Арестович отметил, что украинская позиция остается очень четкой. Мы как воевали, так и будем воевать. Поэтому никто не учитывает объявленную в россии мобилизацию.
Страны Запада, как и международные организации, уже высказали свою позицию. В частности, Ходжес говорит страшные вещи, даже как для неофициального лица. Мол, будет разрушен весь черноморский флот россии. А в ответ на применение ядерного оружия россия распадется,
– заметил советник Офиса Президента Украины.
Никто в Украине не испугался
Он продолжил, что в Украине никто не испугался. Никто не собирается проводить переговоры с россиянами сейчас. Главнокомандующий ВСУ также сказал, что ликвидируем всех, кто будет воевать против нас.
"В Украине все смеются и постят тысячу и один мем о страшной мобилизации, ядерном оружии и т.д.", — подчеркнул Арестович.
Советник Офиса Президента Украины добавил: Байден заявил также, что будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Посольства стран сказали, что так называемые референдумы не будут признаны.
Мобилизация – это признак слабости, а угрозы ядерным оружием – пустые слова,
– подытожил он.
Арестович прокомментировал заявление путина о мобилизации: смотрите видео
Мобилизация в россии: последние новости
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал протесты в россии. По его словам, россияне должны быть репрессированы и стоять на коленях.
- Гражданам страны не понравилось решение власти по мобилизации и они в тот же день вышли на протест. Представители военкоматов не упустили возможности вручить повестки задержанным протестующим.
- Под эту частичную мобилизацию могут попасть представители российского спорта. Многие из них являются военнообязанными.