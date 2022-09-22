Из-за осознания несправедливости действий кремля у россиян будет шанс вернуться в цивилизованный мир. Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Возвращение к цивилизации"

Подоляк считает, что процесс возвращения к цивилизации россии не будет быстрым.

Если бы не было пассивных людей в россии – не было бы путина и его экспансии как таковой. А что касается россиян – определенное время должно пройти, чтобы они заплатили за это цену. Россияне должны быть репрессированы внутренней системой, они должны стоять на коленях,

– считает советник.

По его словам, народ в россии долгое время "рвал майки с надписями об "искандерах" и говорил, что собирается "опять дойти до Берлина".

"То есть они искренне поддерживали государство в его агрессивных намерениях. Для них это был "карнавал", в котором они участвовали. Они еще не готовы понять, что это уже не "карнавал". Только ВСУ и репрессивная машина россии должны довести их до ума". Россияне должны получить максимальные внутренние репрессии, когда их будут избивать, как на протестах", – добавил чиновник.

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По его мнению, осознание проблемы у россиян придет через нахождение в тюрьмах и издевательства.

"Это должно быть для того, чтобы они поняли, что такое современная россия. Они думали, что современная россия – это обнищание в Чебоксарах и поездки в Египет. Но нет, они должны получить ту россию, какой она есть. – тюрьма для всех", – указал Подоляк.

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Решение о мобилизации

По словам советника руководителя Офиса Президента, решение владимира путина о частичной мобилизации "повлекло в Украине только иронию".

Россияне говорили о "трех днях" и думали, что войну не увидят. А сегодня понятно, что они увидят ее в наиболее конкретном виде. Они заплатят и своим благополучием, и своей жизнью. Россияне должны понимать, что они пришли в другую страну: они варвары и оккупанты.

– объяснил он.

По его мнению, исторически воевать за себя и свою землю – это одно, а "резать людей в другой стране, потому что кому-то захотелось захватить" – это нонсенс.

"Нонсенс – это заявления, что анклав "днр" – это россия. В Украине рады, что россия своими жизнями заплатит в полном объеме за свою войну и поймет, как жить в заклейменной стране", – резюмировал Подоляк.

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