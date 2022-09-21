Такое мнение 24 каналу высказал российский политолог Аббас Галлямов. В частности, о проведении акции протеста "Нет могилизации" 21 сентября объявило движение "Весна".

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В россии назревает революция

По словам российского политолога, сейчас в россии назрели предпосылки для полноценной революции.

Любой бунт может перерасти в революцию. Кремль это отлично понимает. Именно поэтому путин так долго тянул с объявлением мобилизации,

– отметил Галлямов.

Политолог считает, что в нынешних условиях глава кремля и его окружение только плывут по течению.

"Сейчас волю кремля уже полностью парализовало. Там не способны принять какое-то мужественное решение о войне в Украине. Это одна из главных предпосылок революции", – сказал Галлямов.

Перспективы акции "Нет могилизации"

Как отметил российский политолог, трудно сказать, придут ли люди, недовольные решением путина о мобилизации, массово на объявленную акцию.

Хотя я не исключаю такой вариант. Россияне не хотели ехать на войну в Украину, допустим, в марте – тогда, когда их победа казалась совсем близкой. Тогда по контракту платили хорошие деньги. И все равно очередей под военкоматами не было,

– сказал Галлямов.

Поэтому, по его словам, когда война для россии почти проиграна, точно не будет желающих ехать в Украину как "пушечное мясо", да еще и бесплатно. Поэтому россияне действительно могут выступить против мобилизации.

Почему россияне не протестовали раньше

Российский политолог отметил, что и раньше россиян многое не устраивало. Однако они не выходили на протесты, ведь среднестатистический россиянин делал выбор между "диваном и риском получить по голове от омоновца", а то и попасть в тюрьму.

А сейчас тема дивана исчезла, этой опции у россиян больше нет. У среднестатистического россиянина теперь есть выбор: либо уехать в Украину и быть сожженным до пепла снарядом HIMARS, либо пойти на протест. В этой ситуации россияне могут сказать: "Лучше я с омоновцем пойду драться",

– объяснил Галлямов.

Политолог добавил, что для россиян даже лучшим вариантом будет попасть за решетку на несколько лет и сохранить свою жизнь.

Чего ждать в россии после начала мобилизации

Даже если массовые бунты не вспыхнут сразу после объявления мобилизации, этот процесс необратим. По словам Галлямова, для активной реакции россиян важны два процесса, которые могут происходить одновременно.

Первое мобилизованное "пушечное мясо" уедет в Украину.

В то же время украинцы совершат такое же наступление возле Херсона, как это было под Харьковом.

"Если эти два момента совпадут во времени, тогда уже российские женщины – жены и матери людей, которых призвали и "необстрелянными" бросили в бой – начнут массово выходить на улицы", – предположил Галлямов.

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