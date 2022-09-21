Мобилизация сотрудников "сбербанка"

Утром, 21 сентября, Путин объявил о частичной мобилизации в России, которая начинается уже с сегодняшнего дня. Со слов шойгу, мобилизуют 300 тысяч резервистов. Некоторые сотрудники "сбербанка" тоже подпадают под эту мобилизацию.

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Поэтому тех сотрудников, которые имеют боевой опыт и проходили службу в армии россии, уже ждали утром мобилизационные распоряжения, которое заботливо им передало их руководство. Что касается сотрудников банка, которые пока не подпадают под частичную мобилизацию, они продолжат работу в штатном режиме.

Понятие частичная мобилизация предполагает, что на войну против Украины пойдут:

военнослужащие запаса,

а также те, у кого есть военная специальность и опыт.

Обратите внимание! Зарплата контрактника в российской армии равна 30 тысячам рублей в месяц, то есть примерно 18 тысячам гривен. Украинские военные, защищающие нашу землю на передовой и в горячих точках, получают 100 тысяч гривен в месяц.

Руководство советует резервистам уходить в "отпуск"

Сразу после выступления путина у сотрудников "сбербанка" начали собирать вопросы касательно мобилизации, как сообщают источники телеграмм-канала Baza. Ответить на них обещают позже, на собрании. А работникам "сберзвука", которые попадают в первую категорию мобилизации, посоветовали "не откладывать" планируемые поездки, если билеты уже приобретены.

Письмо, полученное сотрудниками "сбербанка" на россии сегодня, 21 сентября / Фото – телеграмм-канал Baza

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