Мобилизация сотрудников "сбербанка"
Утром, 21 сентября, Путин объявил о частичной мобилизации в России, которая начинается уже с сегодняшнего дня. Со слов шойгу, мобилизуют 300 тысяч резервистов. Некоторые сотрудники "сбербанка" тоже подпадают под эту мобилизацию.
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Поэтому тех сотрудников, которые имеют боевой опыт и проходили службу в армии россии, уже ждали утром мобилизационные распоряжения, которое заботливо им передало их руководство. Что касается сотрудников банка, которые пока не подпадают под частичную мобилизацию, они продолжат работу в штатном режиме.
Понятие частичная мобилизация предполагает, что на войну против Украины пойдут:
- военнослужащие запаса,
- а также те, у кого есть военная специальность и опыт.
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Сразу после выступления путина у сотрудников "сбербанка" начали собирать вопросы касательно мобилизации, как сообщают источники телеграмм-канала Baza. Ответить на них обещают позже, на собрании. А работникам "сберзвука", которые попадают в первую категорию мобилизации, посоветовали "не откладывать" планируемые поездки, если билеты уже приобретены.
Письмо, полученное сотрудниками "сбербанка" на россии сегодня, 21 сентября / Фото – телеграмм-канал Baza