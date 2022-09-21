Мобілізація співробітників "сбербанку"

Зранку, 21 вересня, путін оголосив про часткову мобілізацію у росії, яка починається вже від сьогодні. За словами шойгу мобілізують 300 тисяч резервістів. Деякі співробітники "сбербанку" теж підпадають під цю мобілізацію.

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Тож на тих співробітників, які мають бойовий досвід та проходили службу в армії росії вже чекали зранку мобілізаційні розпорядження, яке турботливо їм передало їх керівництво. Що стосується тих співробітників банку, котрі поки що не підпадають під часткову мобілізацію, вони продовжать роботу у штатному режимі.

Поняття часткова мобілізація передбачає те, що на війну проти України підуть:

військовослужбовці запасу,

а також ті, у кого є військова спеціальність та досвід.

Зверніть увагу! Зарплата контрактника у російській армії дорівнює 30 тисяч рублів на місяць, тобто приблизно 18 тисяч гривень. Українські військові, які боронять нашу землю на передовій та в гарячих точках, отримують 100 тисяч гривень на місяць.

Керівництво радить резервістам йти у "відпустку"

Відразу після виступу путіна у співробітників "сбербанку" почали збирати питання щодо мобілізації, як повідомляють джерела телеграм-каналу Baza. Відповісти на них обіцяють пізніше, на зборах. А працівникам "сберзвука", які потрапляють у першу категорію мобілізації, порадили "не відкладати" заплановані поїздки, якщо квитки вже придбані.

Лист, який отримали співробітники "сбербанку" на росії сьогодні, 21 вересня / Фото – телеграм-канал Baza

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