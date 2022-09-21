Таку думку 24 каналу висловив російський політолог Аббас Галлямов. Зокрема, про проведення акції протесту "Ні могилізації" 21 вересня оголосив рух "Весна".

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У росії назріває революція

За словами російського політолога, зараз у росії назріли передумови для повноцінної революції.

Будь-який бунт може перерости у революцію. Кремль це чудово розуміє. Саме тому путін так довго тягнув з оголошенням мобілізації,

– зазначив Галлямов.

Політолог вважає, що за нинішніх умов очільник кремля та його оточення лише пливуть за течією.

"Зараз волю кремля вже повністю паралізувало. Там не здатні ухвалити якесь мужнє рішення щодо війни в Україні. Це одна з головних передумов революції", – сказав Галлямов.

Перспективи акції "Ні могилізації"

Як зазначив російський політолог, важко сказати, чи люди, незадоволені рішенням путіна про мобілізацію, масово прийдуть на оголошену акцію.

Хоча я не виключаю такий варіант. Росіяни не хотіли їхати на війну в Україну, припустимо, у березні – тоді, коли їхня перемога видавалася зовсім близькою. Тоді за контрактом платили хороші гроші. І все одно черг під військкоматами не було,

– сказав Галлямов.

Тож зараз, за його словами, коли війна для росії майже програна, точно не буде охочих їхати в Україну як "гарматне м'ясо", та ще й безоплатно. Тому росіяни справді можуть виступити проти мобілізації.

Чому росіяни не протестували раніше

Російський політолог зазначив, що й раніше росіян багато що не влаштовувало. Однак вони не виходили на протести, адже середньостатистичний росіянин робив вибір між "диваном і ризиком отримати по голові від омонівця", а то й потрапити у в'язницю.

А зараз тему дивана зникла, цієї опції у росіян більше немає. У середньостатистичного росіянина тепер є вибір: або поїхати в Україну і бути спаленим до попелу снарядом HIMARS, або піти на протест. У цій ситуації росіяни можуть сказати: "Краще я з омонівцем піду битися",

– пояснив Галлямов.

Політолог додав, що для росіян навіть кращим варіантом буде потрапити за ґрати на кілька років і зберегти своє життя.

Чого очікувати в росії після початку мобілізації

Навіть якщо масові бунти не спалахнуть одразу після оголошення мобілізації, цей процес незворотній. За словами Галлямова, для активної реакції росіян важливі 2 процеси, які можуть відбуватися одночасно.

Перше мобілізоване "гарматне м'ясо" поїде в Україну.

У той же час українці здійснять такий же наступ біля Херсона, як це було під Харковом.

"Якщо ці два моменти збіжаться у часі, тоді вже російські жінки – дружини і матері людей, яких призвали і "необстріляними" кинули в бій – почнуть масово виходити на вулиці", – припустив Галлямов.

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