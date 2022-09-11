Потужно окупантів женуть з Харківщини. ЗСУ вдалось просунутися на понад 50 кілометрів за лічені дні та звільнити багато міст і сіл.

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Як ЗСУ гнали колону росіян

Блогер Денис Казанський опублікував відео, на якому наші воїни спостерігають за великою колоною окупантів. Ті тікають зі швидкістю блискавки. При цьому, хлопці кажуть, що там від 80 до 100 одиниць техніки.

Така величезна колона відступала і тікала через річку Оскол. Та ЗСУ спостерігали з неба. Тому окупантам не пощастило. На відео присутня ненормативна лексика, адже воїни вражені.

Як росіяни тікають: дивіться відео

Окупанти тікають з різних напрямків

Повідомляли, що на тлі масштабного просування ЗСУ на Харківщині російські окупанти почали втікати з селища Козача Лопань. Біжать загарбники у Бєлгород. Ворожі війська нібито навіть намагалися "евакуювати" місцеве населення у росію.

Колишній співробітник СБУ та експерт Інституту майбутнього Іван Ступак розповідав, що українці провели прекрасну операцію з дезінформації росіян. Окупанти готувалися до контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, а тепер "вигрібають" на Харківщині. Деякі втікали в одних трусах.

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