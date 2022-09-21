Росіяни обурені ранковою заявою про мобілізацію. Стало відомо, що населення готує всеросійську акцію протесту.

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Що сталося з сайтом держпослуг

У соцмережах поширювали інформацію про те, що повістки громадянам приходитимуть через сайт державних послуг. Всім, хто має на ньому акаунт, держава нібито має надіслати повідомлення про призов. Решті повістки мали б вислати поштою.

Майже одразу після таких припущень головний сайт з надання послуг "ліг".



Російський сайт з надання держпослуг перестав працювати / Скриншот з телеграм-каналу "Baza"

Трохи згодом у мінцифри росії почали заспокоювати населення, що влада не збирається надсилати повістки через сервіс.

Повідомляємо, що таких планів немає. Необхідна законодавча база для цього відсутня,

– заявили представники міністерства.

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Онлайн-повістки таки приходять росіянам

Мінцифри запевняє населення, що законних підстав для надсилання повісток через сайт держпослуг нема. Проте призовники чомусь продовжують отримувати такі сповіщення. Принаймні, такі повідомлення з'являються у мережі.



Повістки приходять на особисті акаунти росіян / Соцмережі

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Часткова мобілізація в росії: реакція громадян

Своїм зверненням 21 вересня путін фактично визнав, що російська армія не справляється . Негативну реакцію населення довго чекати не довелося. Росіяни вже охрестили цю подію "могилізацією" .

. Негативну реакцію населення довго чекати не довелося. Росіяни вже охрестили цю подію . Речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що обурення росіян виправдане. Часткова мобілізація справді може стати для них справжньою трагедією, адже їх відправлять туди, де не впоралися "головорізи" та "кадировці".

Цікаво, що росіяни вже розкупили всі квитки у Єреван і Стамбул на сьогодні. Також мешканці країни-агресорки масово почали шукати в інтернеті способи, як уникнути призову.

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