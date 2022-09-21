Росіяни обурені ранковою заявою про мобілізацію. Стало відомо, що населення готує всеросійську акцію протесту.
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Що сталося з сайтом держпослуг
У соцмережах поширювали інформацію про те, що повістки громадянам приходитимуть через сайт державних послуг. Всім, хто має на ньому акаунт, держава нібито має надіслати повідомлення про призов. Решті повістки мали б вислати поштою.
Майже одразу після таких припущень головний сайт з надання послуг "ліг".
Російський сайт з надання держпослуг перестав працювати / Скриншот з телеграм-каналу "Baza"
Трохи згодом у мінцифри росії почали заспокоювати населення, що влада не збирається надсилати повістки через сервіс.
Повідомляємо, що таких планів немає. Необхідна законодавча база для цього відсутня,
– заявили представники міністерства.
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Онлайн-повістки таки приходять росіянам
Мінцифри запевняє населення, що законних підстав для надсилання повісток через сайт держпослуг нема. Проте призовники чомусь продовжують отримувати такі сповіщення. Принаймні, такі повідомлення з'являються у мережі.
Повістки приходять на особисті акаунти росіян / Соцмережі
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Часткова мобілізація в росії: реакція громадян
- Своїм зверненням 21 вересня путін фактично визнав, що російська армія не справляється. Негативну реакцію населення довго чекати не довелося. Росіяни вже охрестили цю подію "могилізацією".
- Речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що обурення росіян виправдане. Часткова мобілізація справді може стати для них справжньою трагедією, адже їх відправлять туди, де не впоралися "головорізи" та "кадировці".
- Цікаво, що росіяни вже розкупили всі квитки у Єреван і Стамбул на сьогодні. Також мешканці країни-агресорки масово почали шукати в інтернеті способи, як уникнути призову.
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