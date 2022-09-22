Через усвідомлення несправедливості дій кремля росіяни матимуть шанс повернутися до цивілізованого світу. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Повернення до цивілізації"

Подоляк вважає, що процес повернення до цивілізації росії не буде швидким.

Якби не було б пасивних людей у росії – не було б путіна і його експансії як такої. А що стосується росіян – певний час має пройти, щоб вони сплатили за це ціну. Росіяни мають бути репресовані внутрішньою системою, вони мають стояти на колінах,

– вважає радник.

За його словами, народ у росії довгий час "рвав майки з написами про "іскандери" і казав, що збирається "знову дійти до Берліна".

"Тобто вони щиро підтримували державу у її агресивних намірах. Для них це був "карнавал", в якому вони брали участь. Вони ще не готові зрозуміти, що це вже не "карнавал". Лиш ЗСУ та репресивна машина росії мають довести їх до розуму. Росіяни мають отримати максимальні внутрішні репресії, коли їх битимуть, як на протестах", – додав чиновник.

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На його думку, усвідомлення проблеми у росіян прийде через перебування у тюрмах і знущання.

"Це має бути для того, щоб вони зрозуміли, що таке сучасна росія. Вони думали, що сучасна росія – це зубожіння у Чебоксарах і поїздки до Єгипту. Але ні, вони мають отримати ту росію, якою вона є. А росія – це країна-тюрма для всіх", – вказав Подоляк.

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Рішення про мобілізацію

За словами радника керівника Офісу Президента, рішення владіміра путіна про часткову мобілізацію, "спричинило в України лише іронію".

Росіяни говорили про "три дні" і думали, що війну не побачать. А сьогодні зрозуміло, що вони її побачать в найбільш конкретному вигляді. Вони заплатять і своїм добробутом, і своїм життям. Росіяни мають розуміти, що вони прийшли до іншої країни: вони варвари та окупанти,

– пояснив він.

На його думку, історично воювати за себе і свою землю – це одне, а "різати людей в іншій країні, тому що комусь захотілось захопити" – це нонсенс.

"Нонсенс – це заяви, що анклав "днр" – це росія. В Україні раді, що росія своїми життями заплатить у повному обсязі за свою війну й зрозуміє, як жити у затаврованій країні", – резюмував Подоляк.

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