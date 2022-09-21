Схоже, росія вирішила не тільки реалізувати комплексну програму утилізації громадян, але й підтримати вітчизняного виробника. Який у цьому зв'язок пояснили Олексій Резніков та Сергій Братчук.

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Росіянам доступна акція – лада за сина

Росія приховує втрати й бреше, що втратила у повномасштабній війні з Україною 6 тисяч своїх військових. Хоча у реальності ця цифра вже становить 55 110 окупантів.

Іноді, аби створити ілюзію "турботи", росія виплачує родичам ліквідованих загарбників мізерну компенсацію. Тоді пропагандисти розповідають "зворушливі" історії на кшталт "батько отримав гроші за сина й купив "ладу".

Якщо ж "дєнєг нєт", родичі можуть отримати "аналоговнєтну" ладу у кредит на вигідних умовах, за підтримки кремля.

Яка логіка у частковій мобілізації

Шойгу 21 вересня заявив про часткову мобілізацію. Тим часом росЗМІ поширили новину, що вітчизняні виробники планують виготовляти до 300 тисяч автівок на рік.

Олексій Резніков зауважив, що це – ілюструє цінність життя та підтримку економіки у країні-агресорці.

"Москвич" планує виготовляти 300 000 автомобілів на рік. Кремль: завдання прийнято – 300 000 резервістів будуть мобілізовані. Солдати росії вмирають у війні проти України. Їхні родичі отримують машину як винагороду,

– заявив міністр оборони.

Сергій Братчук також поділився скриншотом новини, у якій мовиться, що "АвтоВАЗ" у 2023 році планує виготовити 300 тисяч автівок. Братчук наголосив, що тепер все стало на свої місця.

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