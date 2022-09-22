Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, в подсознании россиян есть четкое зафиксированное понимание – "бойся украинца".
Кстати Приходят даже за мертвыми: "частичная" мобилизация в россии набирает обороты
3 вещи, которыми объясняется мобилизация в россии
"Это лозунг сегодня, который они еще не говорят вслух, но он уже влияет на их поведение. Они откровенно и искренне боятся Украины и не хотят сюда идти", – отметил советник главы ОП.
По его мнению, то, что сейчас происходит в россии обычная мобилизация, а не якобы "частичная", как заявляют российские власти. И эта мобилизация фиксирует следующие вещи:
- У оккупантов есть огромные потери на фронтах, а их контрактная армия не справляется с войной в Украине;
- России нужно как-то компенсировать эти потери, потому что контрнаступление ВСУ их существенно пугает;
- И необходимо лично втянуть в эту войну многих "кричавших патриотов", мол, "у нас есть "Искандеры", которыми мы кого-нибудь поставим на колени" и "захватим Украину за три дня".
Зачем путину мобилизация
"Это сегодня и происходит. То есть россия сказала: "Вы же хотели, вы же об "Искандерах" все говорили, патриоты в первую очередь, – теперь идите и докажите, что вы готовы умирать", потому что отправление в Украину синонимически в "Идите и умрите" ", – объяснил Подоляк.
Так, по состоянию на сегодняшний день имеем абсолютную деморализацию после контрнаступления в Харькове и абсолютную деморализацию самого путина в Самарканде, где он увидел, что уже является аутсайдером и к нему есть отвратительное отношение у других лидеров,
– подытожил советник главы ОП.
Поэтому российские власти делают мобилизацию, чтобы отвлечь внимание от всех своих проблем, которых у страны-агрессора накопилось уже очень много. Эти проблемы особенно больно бьют именно по репутации путина.
Полный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео
Россияне паникуют из-за мобилизации
- После того, как путин объявил в россии частичную мобилизацию, граждане страны-агрессора начали массово гуглить способы, как избежать призыва. Так, в гугл-трендах начали взлетать вверх запросы о том, как сломать руку в домашних условиях.
- Другая часть россиян ищет способы, как выехать с территории страны-агрессора. Наиболее активно гуглили информацию жители Хабаровского края, граничащего с Китаем.
- Так, россияне бегут в Казахстан, Монголию, Грузию и Финляндию. На границе с Монголией образовалась огромная очередь из автомобилей желающих выехать из россии "патриотов".