Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, у підсвідомості росіян є чітке зафіксоване розуміння – "бійся українця".

До речі Приходять навіть за мертвими: "часткова" мобілізація в росії набирає обертів

3 речі, якими пояснюється мобілізація в росії

"Це лозунг сьогодні, який вони ще не говорять вголос, але він вже впливає на їхню поведінку. Вони відверто та щиро бояться Україну і не хочуть сюди йти", – зазначив радник голови ОП.

На його думку, те, що наразі відбувається в росії звичайна мобілізація, а не нібито "часткова", як заявляє російська влада. І ця мобілізація фіксує наступні речі:

Окупанти мають величезні втрати на фронтах, а їхня контрактна армія не справляється з війною в Україні;

Росії треба якось компенсувати ці втрати, бо контрнаступ ЗСУ їх суттєво лякає;

І необхідно особисто втягнути в цю війну багатьох "патріотів", які кричали, мовляв, "у нас є "Іскандери", якими ми будь-кого поставимо на коліна" та "захопимо Україну за три дні".

Навіщо путіну мобілізація

"Це сьогодні й відбувається. Тобто росія сказала: "Ви ж хотіли, ви ж про "Іскандери" всі говорили, патріоти першочергово, – тепер йдіть та доведіть, що ви готові вмирати", тому що відправлення до України синонімічно до "Йдіть та помріть", – пояснив Подоляк.

Так, станом на сьогодні маємо абсолютну деморалізацію після контрнаступу в Харкові та абсолютну деморалізацію самого путіна в Самарканді, де він побачив, що вже є аутсайдером і до нього є відразливе ставлення в інших лідерів,

– підсумував радник голови ОП.

Тож російська влада робить мобілізацію, щоб відвернути увагу від усіх своїх негараздів, яких у країни-агресорки накопичилось вже дуже багато. Ці негаразди особливо боляче б'ють саме по репутації путіна.

Повний стрім з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Росіяни панікують через мобілізацію