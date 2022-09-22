Про це розповів радник Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Раніше він пояснив, чому путін не їздить на передову.

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Воюватимемо, як воювали

Арестович зазначив, що українська позиція залишається дуже чіткою. Ми як воювали, так і воюватимемо. Тож ніхто не зважає на оголошену в росії мобілізацію.

Країни Заходу, як і міжнародні організації вже висловили свою позицію. Зокрема, Ходжес говорить страшні речі, навіть як для неофіційної особи. Мовляв, буде зруйнований увесь чорноморський флот росії. А у відповідь на застосування ядерної зброї росія розпадеться,

– зауважив радник Офісу Президента України.

Ніхто в Україні не злякався

Він продовжив, що в Україні ніхто не злякався. Ніхто не збирається проводити перемовини з росіянами зараз. Головнокомандувач ЗСУ також сказав, що ліквідуємо всіх, хто буде воювати проти нас.

"В Україні всі сміються і постять тисячу й один мем про страшну мобілізацію, ядерну зброю тощо", – наголосив Арестович.

Радник Офісу Президента України додав: Байден заявив також, що буде підтримувати Україну стільки, скільки буде треба. Посольства країн сказали, що так звані референдуми не будуть визнані.

Мобілізація – це ознака слабкості, а погрози ядерною зброєю – порожні слова,

– підсумував він.

Арестович прокоментував заяву путіна про мобілізацію: дивіться відео

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