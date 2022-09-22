Российские СМИ информируют, что родители детей до 16 лет могут получить отсрочку от военной службы в двух случаях, пишет 24 канал . В частности, если они воспитывают ребенка без матери или если таких детей четыре или больше.

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Сколько детей нужно иметь для отсрочки в России

Если детей младше 16 лет трое, но жена беременна четвёртым ребенком и срок больше 22 недель – отсрочку в россии предоставят. Если же детей четверо, но старшему ребенку уже 17 лет – отсрочку не дают.

Военнообязанные женщины получают отсрочку, если они беременны (срок от 22 недель), а также при наличии детей (здесь количество детей не учитывается – только возраст ребенка моложе 16 лет). Отсрочку могут получить дети матерей-одиночек, у которых, кроме призывника, есть еще четыре или более детей младше 8 лет.

Сообщается, что на отсрочку имеют право занятые постоянным уходом за кем-то из родных. Однако такую отсрочку предоставляют только в том случае, если родственника некому ухаживать.

То есть если у военнообязанного, например, есть сестра, то уход могут передать ей и отсрочку он не получит. То же касается опекунов и попечителей несовершеннолетних братьев и сестер. Если есть другие родственники, которые могут взять на себя эти обязанности, отсрочку не предоставляют.

Частичная мобилизация в России: что известно

Министр обороны России Сергей Шойга 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России . После этого президент России Владимир Путин в обращении сообщил, что подписал соответствующий указ.

Сообщается, что в России планируется призвать 300 тысяч резервистов. В первой волне будут мобилизовать призывников до 35 лет .

Впоследствии в российских оппозиционных СМИ появилась информация , что во время мобилизации в России могут привести к миллиону человек. Именно об этом говорится в седьмом пункте указа президента России Путина.

Вместе с тем, в разведке Минобороны Великобритании поставили под сомнение, сможет ли россия обеспечить 300 тысяч военных . Также в американском Институте изучения войны заявили, что мобилизация в России не помешает ВСУ уволить большинство оккупированных земель зимой.

После объявления мобилизации в России объявили всенародную акцию протеста . Во время протестов россияне требовали отправить путина в окопы . Также российские силовики задержали немало людей, вышедших на улицы.

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