Російські ЗМІ інформують, що батьки дітей до 16 років можуть отримати відстрочку від військової служби у двох випадках, пише 24 канал. Зокрема, якщо вони виховують дитину без матері або якщо таких дітей чотири або більше.

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Скільки дітей потрібно мати для відстрочки в росії

Якщо дітей молодше 16 років троє, але дружина вагітна четвертою дитиною і термін більше 22 тижнів – відстрочку в росії нададуть. Якщо ж дітей четверо, але старшій дитині вже 17 років – відстрочку не дають.

Військовозобов'язані жінки отримують відстрочку, якщо вони вагітні (термін від 22 тижнів), а також за наявності дітей (тут кількість дітей не враховується – лише вік дитини молодше 16 років). Відстрочку можуть отримати діти матерів-одинаків, у яких, крім призовника, є ще чотири або більше дітей віком до 8 років.

Повідомляється, що на відстрочку мають право ті, хто зайнятий постійним доглядом за кимось з рідних. Однак таку відстрочку надають тільки в тому випадку, якщо родича нікому доглядати.

Тобто, якщо у військовозобов'язаного, наприклад, є сестра, то догляд можуть передати їй і відстрочку він не отримає. Те саме стосується опікунів та піклувальників неповнолітніх братів і сестер. Якщо є інші родичі, які можуть взяти на себе ці обов'язки, то відстрочку не надають.

Часткова мобілізація у росії: що відомо

Міністр оборони росії сєргєй шойгу 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію у росії. Після цього президент росії владімір путін у зверненні повідомив, що підписав відповідний указ.

Повідомляється, що в росії планують призвати 300 тисяч резервістів. У першій хвилі, мобілізовуватимуть призовників до 35 років.

Згодом у російських опозиційних ЗМІ з'явилася інформація, що під час мобілізації в росії можуть призвати до мільйона людей. Саме про це йдеться у сьомому пункті указу президента росії путіна.

Разом з тим, у розвідці Міноборони Великої Британії поставили під сумнів те, чи зможе росія забезпечити 300 тисяч військових. Також в американському Інституті вивчення війни заявили, що мобілізація у росії не завадить ЗСУ звільнити більшість окупованих земель узимку.

Після оголошення мобілізації у росії оголосили всенародну акцію протесту. Під час протестів росіяни вимагали відправити путіна в окопи. Також російські силовики затримали чимало людей, які вийшли на вулиці.

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