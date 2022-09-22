Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента сообщил 22 сентября. Так, советник главы Офиса Президента отреагировал на тайный седьмой пункт путинского указа.

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Подоляк прокомментировал решение путина мобилизовать миллион

Желание россии мобилизовать миллион человек, перестроить экономику на военные рельсы и зарядить эту толпу ядерной человеконенавистнической пропагандой – это прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе.

– объяснил Михаил Подоляк.

По его словам, единственный способ остановить эту орду – предоставить Украине больше тяжелого оружия.

"Сейчас", – подчеркнул Подоляк.

Кроме этого, представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что ему смешно наблюдать, как распространяют сведения о якобы засекреченном пункте указа путина.

Откуда вы взяли миллион? Это агент горькин заявил, что нужен миллион, чтобы побороть Украину. Там вам и 20 миллионов не хватит, чтобы нас победить,

– сказал Братчук.

По его мнению, россияне должны волноваться только за то, где взять миллион пакетов.

Кремль хочет мобилизовать миллион человек

Владимир путин 21 сентября издал указ о частичной мобилизации россиян. В нем говорилось, что кремль приведет на войну тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.

По словам министра обороны россии сергея шойгу говорилось о 300 тысячах человек. Также он заявил, что в первой волне призовут людей до 35 лет.

Уже 22 сентября российские СМИ, ссылаясь на администрацию президента-диктатора, заявили, что во время мобилизации в россии могут привести к миллиону человек.

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