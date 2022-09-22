Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента заявив 22 вересня. Так радник глави Офісу Президента відреагував на таємний сьомий пункт путінського указу.

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Подоляк прокоментував рішення путіна мобілізувати мільйон

Бажання росії мобілізувати мільйон осіб, перелаштувати економіку на воєнні рейки та зарядити цей натовп ядерною людиноненависницькою пропагандою – це пряма загроза Польщі, країнам Балтії та всій Європі,

– пояснив Михайло Подоляк.

За його словами, єдиний спосіб зупинити цю орду – надати Україні більше важкої зброї.

"Зараз", – наголосив Подоляк.

Окрім цього, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що йому смішно спостерігати, як поширюють відомості про нібито засекречений пункт указу путіна.

Звідки ви взяли мільйон? Це агент гіркін заявив, що потрібен мільйон, щоб побороти Україну. Там вам і 20 мільйонів не вистачить, щоб нас перемогти,

– сказав Братчук.

На його думку, росіяни мають хвилюватись тільки за те, де взяти мільйон пакетів.

Кремль хоче мобілізувати мільйон осіб

Владімір путін 21 вересня видав указ про часткову мобілізацію росіян. У ньому мовилось, що кремль призве на війну тих, хто відслужив, має військово-облікову спеціальність та бойовий досвід.

За словами міністра оборони росії сергія шойгу мовилось про 300 тисяч осіб. Також він заявив, що у першій хвилі призвуть людей до 35 років.

Вже 22 вересня російські ЗМІ, посилаючись на адміністрацію президента-диктатора, заявили, що під час мобілізації в росії можуть призвати до мільйона людей.

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