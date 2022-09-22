Для початку це шалені додаткові витрати з бюджету, адже мобілізованих потрібно утримувати, забезпечувати їх спорядженням та платити зарплату. 24 канал розбирався, чи вдасться росії мобілізація.

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Скільки росії коштуватиме мобілізація

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в телеграмі, мобілізація коштуватиме російському бюджету мінімум 1,3 трильйона рублів щорічно. Це приблизно 22 мільярди доларів. Тож дефіцит бюджету росії продовжить зростати на фоні того, що доходи агресорки падають через низку санкцій.

Божевілля завжди обходиться дуже дорого і має катастрофічні наслідки для божевільних

– заявив Єрмак.

До речі, у Міноборони Великої Британії вважають, що росії буде важко матеріально забезпечити 300 тисяч мобілізованих. Там вважають, що вони навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців, оскільки виникнуть логістичні та адміністративні проблеми.

Негативні наслідки для росії

Економіст Борис Кушнірук у коментарі 24 каналу заявив, що мобілізація 300 тисяч росіян потребує чималих коштів, адже потрібно зібрати мобілізованих, організувати їх, одягнути та навчити. Крім того, мобілізація означає, що роботодавці втрачають кваліфікованих кадрів, а це точно не сприятиме покращенню економічної ситуації.

До речі, лише заява путіна про часткову мобілізацію спричинила обвал на московській біржі. Та це лише початок. Вже незабаром проти росії можуть посилити санкції, особливо в енергетичному секторі – це найболючіше місце агресорки, оскільки саме звідти вона отримує головні доходи. Пол Шелдон, головний геополітичний радник у S&P Global Commodity Insights, очікує, що Захід посилить санкції через часткову мобілізацію. ЗМІ вже повідомляють про підготовку 8 пакету санкцій ЄС.

Що відомо про мобілізацію в росії

Вранці 21 вересня путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Але як повідомляють російські ЗМІ, у сьомому таємному пункті указу путіна йдеться про мобілізацію 1 мільйона людей. Хоча влада росії це заперечує.

У росіян уже почалася паніка. Мешканці країни-окупантки вже між собою розповідають, де можна отримати повістку до військкомату.

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