Всупереч західним санкціям, росія такими діями сама повільно знищує свою економіку. Про це розповів 24 каналу економічний експерт Борис Кушнірук.

Цікаво Незамінна платформа: як торгувати криптовалютою ефективно

Спад російської економіки

Безперечно, що економіка росії буде у спадаючому циклі. За місяць чи два вона звичайно не впаде, але те, що останні рішення влади негативно відчуватимуться – це факт.

Борис Кушнірук Економічний експерт Не легким буде завдання мобілізувати 300 тисяч людей. Їх потрібно зібрати, організувати, одягнути, навчити. На це все потрібні не малі кошти. Крім того, усі ці особи мають роботу, а після мобілізації, їхні робочі місця залишаться без кваліфікованих фахівців. Це точно не сприятиме покращенню економічної ситуації.

Але хоч імпорт стрімко скоротився внаслідок обмежень, в росії залишається енергетичний експорт. Тому, за словами експерта, надходження валюти ще буде, і відповідно, з торгівельним платіжним балансом поки, що все теж буде добре. Курс триматиметься, враховуючи, що населення зберігає кошти на купівлю доларів.

З одного боку для України ця мобілізація – погане явище, адже тоді війна триватиме довше, а з іншого боку, це пришвидшить руйнацію росії. І я до цього ставлюсь цинічно-позитивно, адже росія точно не впорається з цим,

– каже Борис Кушнірук.

А що там з санкціями

Як повідомляє експерт, санкції покликані ослабити росію. І чи пізніше, чи раніше – ефект від цього попри все працюватиме на довгострокову мету.

Зараз йде мова про норми, які визначатимуть росію державою – терористом, або ж механізми, які застосовують при визнанні країни державою – терористом. Також, санкції проти "росатому". Це все, що залишилося зробити з усього санкційного режиму,

– додав співрозмовник.

Читайте також Швидко і не виходячи з дому: як українцям отримати субсидію онлайн

Реакція світу

Як заявив Пол Шелдон, головний геополітичний радник у S&P Global Commodity Insights, мобілізація призведе до ще більшої єдності Заходу щодо санкцій у нафтовому секторі та підвищить ризики більш жорстких заходів, якщо ціни на сиру впадуть у найближчі місяці.

У 2023 році очікується подальший негативний вплив на російську економіку: з 5 грудня набуває чинності обмеження щодо російської сирої нафти морським шляхом, а 5 лютого – обмеження на імпорт нафтопродуктів.

Не знаєте, де взяти гроші на першу інвестицію? 24 канал спільно з глобальною криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію для своїх читачів. Беріть участь та отримайте приємний бонус для свого стартового капіталу.