Всупереч західним санкціям, росія такими діями сама повільно знищує свою економіку. Про це розповів 24 каналу економічний експерт Борис Кушнірук.
Цікаво Незамінна платформа: як торгувати криптовалютою ефективно
Спад російської економіки
Безперечно, що економіка росії буде у спадаючому циклі. За місяць чи два вона звичайно не впаде, але те, що останні рішення влади негативно відчуватимуться – це факт.
Не легким буде завдання мобілізувати 300 тисяч людей. Їх потрібно зібрати, організувати, одягнути, навчити. На це все потрібні не малі кошти. Крім того, усі ці особи мають роботу, а після мобілізації, їхні робочі місця залишаться без кваліфікованих фахівців. Це точно не сприятиме покращенню економічної ситуації.
Але хоч імпорт стрімко скоротився внаслідок обмежень, в росії залишається енергетичний експорт. Тому, за словами експерта, надходження валюти ще буде, і відповідно, з торгівельним платіжним балансом поки, що все теж буде добре. Курс триматиметься, враховуючи, що населення зберігає кошти на купівлю доларів.
З одного боку для України ця мобілізація – погане явище, адже тоді війна триватиме довше, а з іншого боку, це пришвидшить руйнацію росії. І я до цього ставлюсь цинічно-позитивно, адже росія точно не впорається з цим,
– каже Борис Кушнірук.
А що там з санкціями
Як повідомляє експерт, санкції покликані ослабити росію. І чи пізніше, чи раніше – ефект від цього попри все працюватиме на довгострокову мету.
Зараз йде мова про норми, які визначатимуть росію державою – терористом, або ж механізми, які застосовують при визнанні країни державою – терористом. Також, санкції проти "росатому". Це все, що залишилося зробити з усього санкційного режиму,
– додав співрозмовник.
Читайте також Швидко і не виходячи з дому: як українцям отримати субсидію онлайн
Реакція світу
- Як заявив Пол Шелдон, головний геополітичний радник у S&P Global Commodity Insights, мобілізація призведе до ще більшої єдності Заходу щодо санкцій у нафтовому секторі та підвищить ризики більш жорстких заходів, якщо ціни на сиру впадуть у найближчі місяці.
- У 2023 році очікується подальший негативний вплив на російську економіку: з 5 грудня набуває чинності обмеження щодо російської сирої нафти морським шляхом, а 5 лютого – обмеження на імпорт нафтопродуктів.