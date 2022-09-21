Вопреки западным санкциям, россия такими действиями сама медленно уничтожает свою экономику. Об этом рассказал 24 каналу экономический эксперт Борис Кушнирук.
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Спад российской экономики
Бесспорно, что экономика россии будет в ниспадающем цикле. Через месяц или два она обычно не упадет, но то, что последние решения власти будут негативно ощущаться – это факт.
Нелегкой будет задача мобилизовать 300 тысяч человек. Их нужно собрать, организовать, одеть, научить. На это все нужны немалые средства. Кроме того, все эти лица работают, а после мобилизации, их рабочие места останутся без квалифицированных специалистов. Это точно не поспособствует улучшению экономической ситуации.
Хоть импорт стремительно сократился из-за ограничений, в россии остается энергетический экспорт. Потому, по словам эксперта, поступление валюты еще будет, и соответственно, с торговым платежным балансом пока, что все тоже будет хорошо. Курс будет держаться, учитывая, что население сохраняет средства на покупку долларов.
С одной стороны, для Украины эта мобилизация – плохое явление, ведь тогда война будет продолжаться дольше, а с другой стороны, это ускорит разрушение России. И я к этому отношусь цинично-положительно, ведь россия точно не справится с этим.
– говорит Борис Кушнирук.
А что там с санкциями
Как сообщает эксперт, санкции призваны ослабить россию. Или позже, или раньше – эффект от этого при всем будет работать на долгосрочную цель.
Сейчас речь идет о нормах, которые будут определять россию государством –террористом, или механизмы, которые применят при признании страны государством – террористом. Также, санкции против "росатома". Это все, что осталось сделать из всего санкционного режима,
– добавил собеседник.
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Реакция мира
- Как заявил Пол Шелдон, главный геополитический советник в S&P Global Commodity Insights, мобилизация приведет к еще большему единству Запада по санкциям в нефтяном секторе и повысит риски более жестких мер, если цены на сыр упадут в ближайшие месяцы.
- В 2023 году ожидается дальнейшее негативное влияние на российскую экономику: с 5 декабря вступает в силу ограничение по российской сырой нефти морским путем, а 5 февраля – ограничение на импорт нефтепродуктов.