В Минсоцполитики сообщили , что в Украине около 2,2 миллиона домохозяйств получают жилищные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Зимой эта цифра может увеличиться почти до 3 миллионов домохозяйств.
24 канал подготовил для украинцев подробную инструкцию, как быстро и удобно оформить субсидию в этом году.
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Субсидия онлайн – что это такое
Подать заявление на назначение субсидии можно двумя путями: лично в ЦНАП, сельском, поселковом или городском совете, или онлайн, с помощью услуг в “Действии”.
Субсидия возмещает расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, тепло, вода, обращение с бытовыми отходами), приобретение сжиженного газа, а также твердое и жидкое бытовое топливо.
Они предоставляются один раз в год. То есть субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Рассчитывается на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября, а на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.
Жилищная субсидия для оплаты коммунальных услуг для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре. Здесь учитывается продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля и назначаются только в том случае, если домохозяйство не получает тепловую энергию для централизованного отопления и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.
Как оформить: инструкция
В первую очередь лицам, желающим оформить субсидию онлайн, нужно зарегистрироваться или, если уже зарегистрированы, авторизоваться в цифровом приложении "Действие". Это можно сделать по ссылке с помощью электронной подписи или BankID.
Сразу после входа вам нужно выбрать опцию Услуги, где в списке выбрать услугу Заявление на субсидию. Необходимо нажать "Подать заявление" и проверить свои данные. А также указать состоите ли в браке. Дальше нужно:
- указать адрес, по которому хотите получить субсидию, а затем и информацию о задолженности за оплату услуг ЖКХ.
- выбрать желаете ли получить субсидию на жилищные и коммунальные услуги. Если да, то выберите один или несколько необходимых вариантов жилищно-коммунальных услуг и укажите нужные данные.
- подобные действия нужно предпринять на вопрос или хотите получить субсидию на оплату взносов, нужна ли субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива и проживают ли по адресу субсидии только нетрудоспособные лица.
- следующим этапом станет вариант получения субсидии: на карточку банка (укажите IBAN счета) или же национальным почтовым оператором связи.
- укажите, если в доме есть разделенные лицевые счета, заполните информацию о характеристике жилого помещения или дома.
- выберите особенности домохозяйства из перечня доступных при наличии и проживают ли другие лица по указанному адресу домохозяйства. Если да, добавьте всех и укажите их данные.
- после этого нужно заполнить данные о доходах. А также наличие транспортных средств и приобретенное имущество и оплаченные услуги. Что интересно, у вас будут спрашивать данные и о приобретенной валюте.
- будут также вопросы о том, вы или другие члены семьи, имеете депозитные счета с суммой более 100 тысяч гривен.
- заполнить следует и о наличии и уплате алиментов и данных о наличии недвижимого имущества.
- В конце вас попросят загрузить необходимые копии документов для получения субсидии.
Подача заявления – бесплатно. Это займет всего около 30 минут, а ожидание предоставления услуги – до 30 дней.
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Другая помощь украинцам
- В Минреинтеграции рассказали, что украинцы, приютившие внутренне перемещенные лица, получают компенсацию от государства.
- Сегодня компенсация за убежище беженцев составляет 450 грн в месяц за каждого приютившегося лица, а с 1 октября оно увеличится вдвое. Следовательно, эти суммы увеличивают доходы семей.
- Также помощь можно получить от Красного Креста. Организация выплачивает финансовую помощь тем небезразличным украинцам, которые приютили переселенцев.