В Минсоцполитики сообщили , что в Украине около 2,2 миллиона домохозяйств получают жилищные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Зимой эта цифра может увеличиться почти до 3 миллионов домохозяйств.

24 канал подготовил для украинцев подробную инструкцию, как быстро и удобно оформить субсидию в этом году.

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Субсидия онлайн – что это такое

Подать заявление на назначение субсидии можно двумя путями: лично в ЦНАП, сельском, поселковом или городском совете, или онлайн, с помощью услуг в “Действии”.

Субсидия возмещает расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, тепло, вода, обращение с бытовыми отходами), приобретение сжиженного газа, а также твердое и жидкое бытовое топливо.

Они предоставляются один раз в год. То есть субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Рассчитывается на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября, а на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Жилищная субсидия для оплаты коммунальных услуг для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре. Здесь учитывается продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля и назначаются только в том случае, если домохозяйство не получает тепловую энергию для централизованного отопления и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Как оформить: инструкция

В первую очередь лицам, желающим оформить субсидию онлайн, нужно зарегистрироваться или, если уже зарегистрированы, авторизоваться в цифровом приложении "Действие". Это можно сделать по ссылке с помощью электронной подписи или BankID.

Сразу после входа вам нужно выбрать опцию Услуги, где в списке выбрать услугу Заявление на субсидию. Необходимо нажать "Подать заявление" и проверить свои данные. А также указать состоите ли в браке. Дальше нужно:

  • указать адрес, по которому хотите получить субсидию, а затем и информацию о задолженности за оплату услуг ЖКХ.
  • выбрать желаете ли получить субсидию на жилищные и коммунальные услуги. Если да, то выберите один или несколько необходимых вариантов жилищно-коммунальных услуг и укажите нужные данные.
  • подобные действия нужно предпринять на вопрос или хотите получить субсидию на оплату взносов, нужна ли субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива и проживают ли по адресу субсидии только нетрудоспособные лица.
  • следующим этапом станет вариант получения субсидии: на карточку банка (укажите IBAN счета) или же национальным почтовым оператором связи.
  • укажите, если в доме есть разделенные лицевые счета, заполните информацию о характеристике жилого помещения или дома.
  • выберите особенности домохозяйства из перечня доступных при наличии и проживают ли другие лица по указанному адресу домохозяйства. Если да, добавьте всех и укажите их данные.
  • после этого нужно заполнить данные о доходах. А также наличие транспортных средств и приобретенное имущество и оплаченные услуги. Что интересно, у вас будут спрашивать данные и о приобретенной валюте.
  • будут также вопросы о том, вы или другие члены семьи, имеете депозитные счета с суммой более 100 тысяч гривен.
  • заполнить следует и о наличии и уплате алиментов и данных о наличии недвижимого имущества.
  • В конце вас попросят загрузить необходимые копии документов для получения субсидии.

Подача заявления – бесплатно. Это займет всего около 30 минут, а ожидание предоставления услуги – до 30 дней.

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