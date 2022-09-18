У Мінсоцполітики повідомили, що в Україні близько 2,2 мільйона домогосподарств отримують житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Взимку ця цифра може збільшитися до майже 3 мільйонів домогосподарств.

24 канал підготував для українців детальну інструкцію, як швидко та зручно оформити субсидію цьогоріч.

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Субсидія онлайн – що це таке

Подати заяву на призначення субсидії можна двома шляхами: особисто у ЦНАП, сільській, селищній або міській раді, або ж онлайн, за допомогою послуг у “Дії”.

Нагадуємо, що оформити субсидію онлайн в "Дії" стало можливо з 2021 року.

Субсидія відшкодовує витрати на комунальні послуги (електроенергія, тепло, вода, поводження з побутовими відходами), придбання скрапленого газу, а також твердого та рідкого побутового палива.

Вони надаються один раз на рік. Тобто, субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Розраховується на неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня, а на опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні. Тут враховується тривалість опалювального сезону з 16 жовтня до 15 квітня і призначаються тільки у тому разі, якщо домогосподарство не отримує теплову енергію для централізованого опалення та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Як оформити: інструкція

Насамперед особам, які хочуть оформити субсидію онлайн, потрібно зареєструватися чи, якщо вже зареєстровані, авторизуватися в цифровому додатку "Дія". Це можна зробити за посиланням, за допомогою електронного підпису або BankID.

Одразу після входу, вам потрібно обрати опцію Послуги, де у списку обрати послугу Заява на субсидію. Необхідно натиснути Подати заяву і перевірити свої дані. А також вказати чи перебуваєте в шлюбі. Далі потрібно:

вказати адресу, за якою бажаєте отримати субсидію, а згодом й інформацію про заборгованість за сплату послуг ЖКГ.

Сума заборгованості має не перевищувати 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день звернення. Строк позовної давності — 3 роки.

вибрати чи бажаєте отримати субсидію на житлові та комунальні послуги. Якщо так, то оберіть один або декілька варіантів житлово-комунальних послуг, які необхідні, та вкажіть потрібні дані.

схожі дії потрібно зробити на запитання чи бажаєте отримати субсидію на оплату внесків, чи потрібна субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та чи проживають за адресою отримання субсидії лише непрацездатні особи.

наступним етапом стане варіант отримання субсидії: на картку банку (вкажіть IBAN рахунку) або ж національним поштовим оператором зв'язку.

вкажіть, якщо у будинку наявні розділені особові рахунки, заповніть інформацію про характеристику житлового приміщення або будинку.

виберіть особливості домогосподарства з переліку доступних за наявності та чи проживають інші особи за вказаною адресою домогосподарства. Якщо так, додайте усіх осіб та вкажіть їхні дані.

після цього, потрібно заповнити дані про доходи. А також про наявність транспортних засобів та про придбане майно та сплачені послуги. Що цікаво, вас запитуватимуть дані й про придбану валюту.

будуть також питання про те чи ви, або інші члени сім'ї, маєте депозитні рахунки з сумою понад 100 тисяч гривень.

заповнити варто й про наявність та сплату аліментів та дані про наявність нерухомого майна.

наприкінці вас попросять завантажити необхідні копії документів для отримання субсидії.

Подання заяви – безкоштовно. Це займе всього близько 30 хвилин, а очікування надання послуги – до 30 днів.

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Інша допомога українцям

У Мінреінтеграції розповіли, що українці, які прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримують компенсацію від держави.

Сьогодні компенсація за прихисток біженців становить 450 грн на місяць за кожну особу, яку прихистили, а з 1 жовтня вона збільшиться вдвічі. Відтак ці суми збільшують прибутки сімей.

Також, допомогу можна отримати від Червоного Хреста. Організація виплачує фінансову допомогу тим небайдужим українцям, які дали прихисток переселенцям.

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