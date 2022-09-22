Об этом 24 каналу рассказал российский военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, многие мужчины не готовы ехать на войну в Украине.
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Поэтому россияне пытаются спешно уехать из россии.
Одно дело, когда люди бегут от войны, а другое – когда они сопротивляются призыву и готовы отстаивать свои права политическими или иными методами. В россии пока такого сопротивления мобилизации нет. Россияне выбирают бежать, а не сопротивляться,
– сказал Федоров.
Он подчеркнул, что такие действия можно считать одной из "характеристик современного российского общества".
Есть ли у россиян шансы сбежать от мобилизации
Как отметил военный эксперт, есть страны, готовые принять тех россиян, которые бегут от мобилизации и войны.
"Есть информация о том, что таких людей может принимать Германия. Какие-то гуманитарные визы будут выдавать и некоторые другие страны", – сообщил Федоров.
Вместе с тем многие страны считают, что такие беглецы им не нужны.
В Европе многие считают, что с теми, кто действительно убегает от войны, на территорию стран могут проникнуть и агенты разных российских спецслужб, которые будут устраивать диверсии или вербовать местных жителей,
– отметил военный эксперт.
"Картина современной россии"
По словам Федорова, часть людей попытались выразить свой протест против мобилизации и вышли на улицы 21 сентября. Однако такие акции были немногочисленными.
"Это очень грустно. Те, кто выходят на протесты, это смелые люди, которые хотят чего-то достичь. Но таких в современной россии единицы", – заметил он.
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В то же время в стране многие, несмотря на свое нежелание воевать, исполняют волю кремлевского диктатора.
Есть много видео, как люди с мрачным видом послушно идут в автобусы, которые их везут практически на гибель. Это картина современной россии. Таких россиян гораздо больше, чем тех, кто готов протестовать или даже уехать из страны,
– сказал Федоров.
Юрий Федоров рассказал, что на самом деле значит для россиян мобилизация: смотрите видео
Россияне бегут от мобилизации: что известно
- После объявления частичной мобилизации в россии вдруг вспыхнул "туристический бум". Мужчины массово начали уезжать в Казахстан. Также образовались безумные очереди на границах со странами, соседствующими с россией. Речь идет о Финляндии, Грузии и Монголии.
- Также россияне выкупили все билеты на поезда и самолеты в Минск. Как сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко, россияне рассматривают беларусь как транзитную страну, чтобы уйти от мобилизации.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что россияне не понимают, в какой стране живут. По его словам, чтобы понять масштаб проблемы, они должны почувствовать, как против них работает российская репрессивная машина.