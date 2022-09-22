Об этом 24 каналу рассказал российский военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, многие мужчины не готовы ехать на войну в Украине.

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Поэтому россияне пытаются спешно уехать из россии.

Одно дело, когда люди бегут от войны, а другое – когда они сопротивляются призыву и готовы отстаивать свои права политическими или иными методами. В россии пока такого сопротивления мобилизации нет. Россияне выбирают бежать, а не сопротивляться,

– сказал Федоров.

Он подчеркнул, что такие действия можно считать одной из "характеристик современного российского общества".

Есть ли у россиян шансы сбежать от мобилизации

Как отметил военный эксперт, есть страны, готовые принять тех россиян, которые бегут от мобилизации и войны.

"Есть информация о том, что таких людей может принимать Германия. Какие-то гуманитарные визы будут выдавать и некоторые другие страны", – сообщил Федоров.

Вместе с тем многие страны считают, что такие беглецы им не нужны.

В Европе многие считают, что с теми, кто действительно убегает от войны, на территорию стран могут проникнуть и агенты разных российских спецслужб, которые будут устраивать диверсии или вербовать местных жителей,

– отметил военный эксперт.

"Картина современной россии"

По словам Федорова, часть людей попытались выразить свой протест против мобилизации и вышли на улицы 21 сентября. Однако такие акции были немногочисленными.

"Это очень грустно. Те, кто выходят на протесты, это смелые люди, которые хотят чего-то достичь. Но таких в современной россии единицы", – заметил он.

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В то же время в стране многие, несмотря на свое нежелание воевать, исполняют волю кремлевского диктатора.

Есть много видео, как люди с мрачным видом послушно идут в автобусы, которые их везут практически на гибель. Это картина современной россии. Таких россиян гораздо больше, чем тех, кто готов протестовать или даже уехать из страны,

– сказал Федоров.

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