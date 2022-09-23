Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, российский диктатор прекрасно отдает себе отчет, что его решение вызвало недовольство граждан россии.

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Как отметил бывший сотрудник СБУ, на 2023 год в россии планируется увеличить финансирование правоохранительных органов в полтора раза.

Путин понимает: чтобы усидеть на своем стуле нужно максимально обложить его фундаментом. Вот он и "обкладывается", надеясь на лояльность силовиков,

– подчеркнул Ступак.

Когда в россии могут вспыхнуть массовые протесты

По словам эксперта Украинского института будущего, вспыхнувшие в россии протесты против мобилизации на сегодняшний день не могут перерасти во что-то большее. Однако при определенных условиях ситуация может измениться.

Возможно, россияне что-нибудь поймут, когда приедут первые гробы из Украины с телами мобилизованных. А сейчас мужчин, как баранов, ведут в автобусы и будут готовить к отправке в Украину. А они все это странно воспринимают. Такое впечатление, что россияне едут не на войну, а на отдых в мужской компании.

– заметил экс-сотрудник СБУ.

По его словам, придет момент, когда мобилизованные осознают, куда они попали.

"Только тогда, когда у них начнет прилетать, наступит "отрезвление". Россияне поймут, что это не игрушки", – добавил Ступак.

Стрим Софии Трощук и Ивана Ступака: смотрите полное видео

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