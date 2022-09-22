Так, одной из таких стала журналистка Янина Нимаева . Ее мужу вручили повестку, а он отец – 5 детей, и никогда не служил в армии.

Инцидент произошел в Улан-Удэ в Бурятии. Жена мобилизованного возмутилась тем, как происходит призыв в россии. По ее словам, он очень "частичный".

Нимаева рассказала, что сразу после объявления мобилизации ее мужу вручили повестку. Мобилизированному 38 лет, он воспитывает 5 детей и никогда не служил в армии. Несмотря на это, вечером 21 сентября ему позвонили по телефону и приказали быть дома, поскольку он подлежит мобилизации.

Журналистка возмутилась, что сами же коллеги мужчины хотят отправить его на фронт.

Младшим детям, двойне, нет трех лет. Муж не служил, не в запасе, работает в ОО и ЧС Улан-Удэ. Несмотря на все правила мобилизации, по которым под нее не подпадают мужчины с четырьмя и более детьми, моего мужа его коллеги пытаются отправить в Украину!

– говорит она.

Женщина откровенно выразила свое возмущение из-за мобилизации и заявила, что власти только нужно выполнить план.

В россии объявили частичную мобилизацию: что известно