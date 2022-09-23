Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, первоначально путин был настроен объявить мобилизацию только в крайнем случае.
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Тот факт, что такой указ все же был подписан, говорит о том, что все остальные инструменты были исчерпаны и не дали никаких результатов.
На самом деле это фиаско. Это своеобразный крик отчаяния. Путин выбирал между плохим сценарием и плохим решением, которое лишь откладывает окончательную реализацию негативного сценария,
– подчеркнул Гладких.
Почему путин объявил мобилизацию
По словам политолога, есть 2 фактора, которые заставили путина объявить временную мобилизацию в россии.
- Во-первых, российская армия понесла огромные потери на войне в Украине. А компенсировать эти потери не кем. Россиян не привлекли даже обещания о финансовых выплатах.
- Пропагандистская машина тоже не сработала. Все призывы типа "вставай, страна огромная" не соблазнили россиян вступать в ряды армии.
Поэтому, по мнению Гладких, путину пришлось прибегнуть к последнему шагу – мобилизации, по сути принудительной.
Последствия мобилизации в россии
Политолог считает, что объявление мобилизации повлечет за собой обострение политической ситуации в россии.
У российской машины нет достаточно организационных мощностей для того, чтобы провести эту мобилизацию нормально. Будет огромный коррупционный фактор. А от этого будет еще больше расти социальное напряжение и недовольство,
– объяснил Гладких.
В то же время россия не получит никаких новых достижений на войне в Украине.
"Мобилизация в россии не изменит ход боевых действий. Это может затянуть эту войну, но вряд ли изменит ее вектор", – добавил он.
Частичная мобилизация в россии: коротко
- Россия после объявления о частичной мобилизации активно собирает "пушечное мясо", чтобы отправить на войну. В Улан-Уде студентов хватают прямо на занятиях, а в местных ТЦ устраивают облавы.
- Россияне безропотно выполняют приказы своего бункерного диктатора, отправляющего русских мужчин насмерть. Матери, сестры и жены плачут, ведь понимают, что вряд ли увидят своих мужчин живыми.
- Военный обозреватель Иван Яковина считает, что лидер россии боялся мобилизации, потому что она свидетельствует о проблеме его армии на фронте. Однако у путина не было другого выбора.
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