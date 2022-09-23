Об этом 24 каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичюс. Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что путин чего-то боится, потому что начал говорить о недопущении распада россии.

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Мобилизация необходима для обороны

Лауринавичюс отметил, что мобилизация – это признание поражения. Российская политическая верхушка пыталась избежать ее, однако теперь объявила, видя, что без нее справиться на фронте не может. Она необходима не для того, чтобы атаковать, а для того, чтобы хотя бы оборонять и удержать оккупированные в Украине территории.

Мобилизация необходима для того, чтобы иметь хоть какие-то достижения в этой войне,

– заметил литовский эксперт по вопросам безопасности.

Мобилизированные – это "пушечное мясо"

Он продолжил, что отправлять на фронт следует хоть немного обученных людей. Однако и 1 – 2 месяца недостаточно для того, чтобы быть профессиональным военным.

"В краткосрочной перспективе мобилизация ничего не изменит. В среднесрочной – это "пушечное мясо", – подчеркнул Лауринавичюс.

В нынешней войне главное оружие

Литовский эксперт по вопросам безопасности добавил, что в нынешней войне главное – это оружие. Где россияне его будут брать – непонятно. Китай не снабжает, помогают только Иран и КНДР.

С такими союзниками долго не продержишься. А Запад начал поставлять оружие Украине, хотя еще и недостаточно, впрочем, уже в больших объемах,

– подчеркнул он.

Лауринавичюс сказал, что сейчас с одной стороны Украина, имеющая современное вооружение, наступает. Кроме того – россия, потерявшая большинство своих боевых подразделений и вооружения, обороняется.

"К сожалению, это еще не означает, что Украина победила, и война скоро закончится. Впрочем, что может изменить при таких условиях мобилизация, я не представляю", – подытожил литовский эксперт по вопросам безопасности.

Лауринавичюс о том, почему мобилизация ничего не изменит: смотрите видео

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