Про це 24 каналу розповів литовський експерт з безпекових питань Маріус Лауринавичюс. Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розказав, що путін чогось боїться, бо почав говорити про недопущення розпаду росії.

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Мобілізація необхідна для оборони

Лауринавичюс зазначив, що мобілізація – це визнання поразки. Російська політична верхівка намагалась уникнути її, однак тепер оголосила, бо бачить, що без неї впоратись на фронті не може. Вона необхідна не для того, щоб атакувати, а для того, щоб хоча б якось обороняти і втримати окуповані в Україні території.

Мобілізація необхідна для того, щоб мати бодай якісь досягнення в цій війні,

– зауважив литовський експерт з безпекових питань.

Мобілізовані – це "гарматне м'ясо"

Він продовжив, що відправляти на фронт слід бодай трохи навчених людей. Однак і 1 – 2 місяців недостатньо для того, щоб бути професійним військовим.

"У короткостроковій перспективі мобілізація нічого не змінить. У середньостроковій – це "гарматне м'ясо", – наголосив Лауринавичюс.

У нинішній війні головне зброя

Литовський експерт з безпекових питань додав, що у нинішній війні головне – це зброя. Де росіяни його братимуть – незрозуміло. Китай не постачає, допомагають лише Іран і КНДР.

З такими союзниками довго не протримаєшся. А Захід почав постачати зброю Ураїні, хоч ще й недостатньо, втім уже в більших обсягах,

– підкреслив він.

Лауринавичюс сказав, що зараз з одного боку Україна, яка має сучасне озброєння, наступає. З іншого боку – росія, яка втратила більшість своїх бойових підрозділів й озброєння, обороняється.

"На жаль, це ще не ознчає, що Україна перемогла, і війна скоро закінчиться. Утім, що може змінити за таких умов мобілізація, я не уявляю", – підсумував литовський експерт з безпекових питань.

Лауринавичюс про те, чому мобілізація нічого не змінить: дивіться відео

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