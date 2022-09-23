Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, путін явно переживає, що ситуація може вийти з-під контролю. Однак все одно продовжує робити нелогічні кроки.

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В регіонах можуть початися певні рухи

Росіяни негативно сприйняли звістку про мобілізацію. Все більше людей ставлять собі приблизно таке питання: "Якщо регулярна армія провалилася в Україні, то що зроблять ще 300 тисяч чи мільйон мобілізованих?"

На думку Мусієнка, в росіян можуть зростати протестні настрої. Зараз все йде типово для "житєлєй за парєбріком" – вийшли на мітинг, їх запакували, та й усе. Також цей протест проявляється у нецензурній лайці на російську владу у соцмережах. Однак були й повідомлення про кілька спроб підпалу військкоматів.

На цьому тлі відбуваються цікаві процеси серед муніципальних депутатів в деяких регіонах, які голосують за рішення про відставку путіна і звинувачення його у державній зраді. Нещодавно таке звернення зробили муніципальні депутати з республіки Марій Ел.

Рух такий по регіонах йде. І путін вочевидь боїться. Він відчуває, що можуть бути зміни. Такі процеси можуть відбуватися в регіонах та окремих республіках,

– зазначив Мусієнко.

Ще більших ризиків для нього створює спроба зробити додаткові регіональні батальйони. Все ж не варто відкидати сценарій, за яким регіон або республіка матиме свій озброєний батальйон. Вони можуть почати вимагати більше повноважень або ж взагалі спробувати отримати ширшу автономію чи незалежність.

Попри це, путін вирішив грати на повну. Він навіть готовий вивезти війська з Сирії, кинути Вірменію, пожертвувати іншими напрямками, щоб продовжувати війну. У такій ситуації він може втратити все.

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Додамо, вранці 21 вересня російський диктатор путін оголосив проведення так званої "часткової мобілізації". Вони нібито хочуть призвати до війська ще 300 тисяч резервістів. Однак, за деякими даними, окупанти можуть забрати до армії близько мільйона людей.