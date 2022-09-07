Найбільш ефективно вплинути на такі потреби може постачання американських танків за програмою ленд-лізу. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Зверніть увагу Вже скоро, – військовий експерт припустив, коли буде відчутний вплив ленд-лізу
Радянський ресурс меншає
Експерт зазначив, ресурс танків Т-64 і Т-72 в ЗСУ форсовано вичерпується.
Уже немає такої кількості. Їх уже практично немає у європейських країнах, які були учасницями Варшавського договору. Можливо, вони були у деяких країнах Близького Сходу, в деяких африканських, але ми прекрасно розуміємо, що це не та кількість і, вочевидь, все буде не так просто,
– пояснив фахівець.
За його словами, найближчим часом для України гостро стоятиме питання бронемашин.
"Щодо бронемашин і бронетехніки є вже певні проблеми. Хоча нам постачають британські та американські бронетранспортери. Так само бронемашини, захищені мінним захистом – це ще не та кількість, але це вже надходить. Наступний етап – танки", – додав Мусієнко.
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Німеччина не допоможе
Експерт переконаний, що у постачанні нових танків Україна не повинна сподіватися на допомогу європейських країн.
З танками на Німеччину покладатися не варто, треба бути реалістами. Ми чуємо, що "леопардів", попри ініціативи й заклики від української влади, не буде, тому треба розраховувати на "абрамси". Інший варіант – домовлятися з Чехією, яка має потужності для виробництва танків та їх модернізації. Зокрема, таких як Т-72 та Т-64,
– розповів фахівець.
Він зауважив, що Україна може об'єднувати зусилля з Чехією через свої спеціалізовані підприємства і виробляти танки на зразок "Булатів" і "Оплотів".
"Є ще третій варіант – домовлятися як Польща з Південною Кореєю. Це теж один з теоретичних сценаріїв, але все залежатиме від військових, наскільки вони готові використовувати саме такі танки", – вважає Мусієнко.
За його словами, Україна також слід враховувати умови постачання такої техніки.
"Абрамси" – чи єдиний варіант, який може бути на порядку денному і який можна просувати через механізм ленд-лізу. Можливо, він матиме успіх", – резюмував експерт.
Танки для України: що відомо
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц 29 серпня виступив у Карловому університеті в Празі. Там він заявив, що підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно. Допомога буде економічною, політичною та військовою. А також німецький канцлер зазначив, що країна може взяти на себе відповідальність за нарощування артилерії та потужностей протиповітряної оборони України.
- На початку вересня стало відомо, що прем'єр України Денис Шмигаль закликав Німеччину та США надати Україні більше військової допомоги. Мовиться про бойові танки.
- Німеччина та Чехія домовилися про "круговий обмін" танками для України. Так, Чехія передала нашій країні бойові танки Т72 радянського виробництва, а натомість отримає від Німеччини 14 танків "Леопард" та броньовану машину "Буффало". Такий обмін вигідний усім сторонам домовленості.
- 5 вересня стало відомо, що прем'єр України Денис Шмигаль запропонував канцлеру ФРН Олафу Шольцу шляхи постачання танків Leopard Україні.
- Згодом видання Die Welt повідомило, що Шольц відмовив Шмигалю у постачанні додаткового важкого озброєння. Про це стало відомо з українських урядових кіл.
- Водночас російське міноборони повідомило, що знищило на фронті українські танки Leopard та БМП Bradley. Згодом Міністерство оборони України спростувало ці заяви й назвало їх "брехливими".
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