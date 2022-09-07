Найбільш ефективно вплинути на такі потреби може постачання американських танків за програмою ленд-лізу. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Радянський ресурс меншає

Експерт зазначив, ресурс танків Т-64 і Т-72 в ЗСУ форсовано вичерпується.

Уже немає такої кількості. Їх уже практично немає у європейських країнах, які були учасницями Варшавського договору. Можливо, вони були у деяких країнах Близького Сходу, в деяких африканських, але ми прекрасно розуміємо, що це не та кількість і, вочевидь, все буде не так просто,

– пояснив фахівець.

За його словами, найближчим часом для України гостро стоятиме питання бронемашин.

"Щодо бронемашин і бронетехніки є вже певні проблеми. Хоча нам постачають британські та американські бронетранспортери. Так само бронемашини, захищені мінним захистом – це ще не та кількість, але це вже надходить. Наступний етап – танки", – додав Мусієнко.

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Німеччина не допоможе

Експерт переконаний, що у постачанні нових танків Україна не повинна сподіватися на допомогу європейських країн.

З танками на Німеччину покладатися не варто, треба бути реалістами. Ми чуємо, що "леопардів", попри ініціативи й заклики від української влади, не буде, тому треба розраховувати на "абрамси". Інший варіант – домовлятися з Чехією, яка має потужності для виробництва танків та їх модернізації. Зокрема, таких як Т-72 та Т-64,

– розповів фахівець.

Він зауважив, що Україна може об'єднувати зусилля з Чехією через свої спеціалізовані підприємства і виробляти танки на зразок "Булатів" і "Оплотів".

"Є ще третій варіант – домовлятися як Польща з Південною Кореєю. Це теж один з теоретичних сценаріїв, але все залежатиме від військових, наскільки вони готові використовувати саме такі танки", – вважає Мусієнко.

За його словами, Україна також слід враховувати умови постачання такої техніки.

"Абрамси" – чи єдиний варіант, який може бути на порядку денному і який можна просувати через механізм ленд-лізу. Можливо, він матиме успіх", – резюмував експерт.

Танки для України: що відомо

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