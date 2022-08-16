Наразі нам потрібні конкретні види озброєння, які можуть змінити хід війни. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Жданов.

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Якої зброї не вистачає Україні

За словами військового експерта, українським захисникам потрібно більше зброї, аби остаточно вибити ворога з нашої землі. Він назвав такі позиції:

Самохідні міномети, а краще – автоматичні або напівавтоматичні міномети. Це засіб вогневої підтримки піхоти безпосередньо на передньому краї. Авіація – дуже суттєва вогнева підтримка Сучасні танки – наразі ЗСУ воюють на Т-72. Жданов наголосив: попри те, що вони модернізовані, настав час переходити на більш сучасну техніку. Мовиться про Leopard, AMX-56 Leclerc або Abrams.

Військовий експерт зауважив, що на Leclerc від Франції навряд чи можна сподіватися, адже Макрон чітко заявив про свою позицію. Натомість США мають на зберіганні достатню кількість Abrams, тож вони можуть надати їх Україні. Так, вони не останньої версії модернізації, але більш-менш боєздатних і технічно справних", – наголосив він.

Жданов пояснив, чому США не поспішає передавати техніку Україні. "Ніхто не хоче віддавати власні запаси – їх треба замінити. Або отримати гроші на відновлення, або отримати гарантії безпеки від іншої країни, або почати виробництво новітніх зразків озброєння", – відзначив він.

Так, у США має запрацювати власний військово-промисловий комплекс. Тоді, припускає Жданов, вони почнуть знімати зброю зі зберігання і передавати Україні. Або ж постачати те, що випускатиме завод.

Очікувати на надходження необхідної кількості зброї можна не раніше осені. Її мають передати у межах ленд-лізу.

Україна отримає промислові обсяги озброєння, які потрібні нам для формування новітньої армії та проведення контрнаступальної операції,

– резюмував Жданов.

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