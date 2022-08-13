Зазначається, що на озброєнні цієї країни є 11 винищувачів Міг-29. Тож начебто до кінця серпня 2022 року їх мають списати, тому, ймовірно, саме стільки бойових літаків і передадуть Україні.
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Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Як він зазначив, сказати, що це – багато буде перебільшенням, однак це хороша допомога.
Не багато, але якщо ці 11 літаків передадуть в розпорядження Збройних Сил України – вони точно зайвими не будуть.
Технічний стан винищувачів
Крім того, як наголосив Попович, необхідно розуміти, який технічний стан винищувачів, які хоче передати нам Словаччина. Мовиться про їхній ступінь модернізації – наскільки вони оновлені, наскільки наближені до рівня сучасних літаків, відповідають теперішнім вимогам до літаків подібного типу.
Стосовно технічного стану літаків, то, думаю, що немає жодних сумнівів, що вони є справними й будуть здатні воювати в повітрі.
Детальну інформацію поки не розголошують
Також Попович наголосив, що подробить про ці винищувачі ми не дізнаємось. Міноборони та Генштаб Збройних Сил України вирішили не розголошувати цю інформацію та засекретили її.
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"На мою думку, це доволі нормальний подарунок. Тим паче, що про нього казали й раніше", – зауважив військовий оглядач.
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Словаччина передасть Україні винищувачі: що відомо
- Наприкінці липня стало відомо, що Словаччина готова передати Україні одразу 11 винищувачів МіГ-29. Однак там наголосили, що для цього кілька держав мають ухвалити певні рішення.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь вчора, 12 серпня, заявив, що варіант надання винищувачів Збройним Силам України є найбільш ймовірним. Утім, за свої літаки Братислава просить гроші від Євросоюзу або авіацію від НАТО.
- Надь пояснив, що від початку російського вторгнення в Україну в Словаччини виникли проблеми з ремонтом винищувачів МіГ-29, оскільки вони російського виробництва. Саме тому наприкінці серпня Словаччина остаточно приземлить їх, а з вересня її повітряний простір охоронятимуть Польща та Чехія.