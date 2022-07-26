Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він запевнив, що передача МіГ-29 від Словаччини цілком можливо, хоча й за певних умов.

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За його словами, Словаччина веде дискусію, щоб після того, як вона передасть Україні винищувачі, Чехія та Польща контролювали її небо, тобто патрулювали власники літаками.

За виконання цих умов, ці МіГ-29 можуть передати Україні (йдеться про 11 одиниць)... Ця історія вже лунала раніше. Тому це реально, але є певні умови,

– сказав експерт.

Попович наголосив, що поки не можна говорити про те, що це станеться у найближчі тижні.

Він додав, що Словаччину звинувачувати не можна.

"Адже це майно, воно вартісне. Більше того - в умовах такої зростаючої експансії росії, Словаччина має право вимагати якісь гарантії щодо збереження власного неба", – вважає експерт.

До того ж, як зазначив Попович, Словаччина вже передавала Україні допомогу.

Попович про постачання зброї Україні та можливість переговорів з росією:



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