Словаччина вже замовила собі нові винищувачі F-16 та наразі чекає, поки вони встануть на бойове чергування. Про це розповіли прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та очільник словацького уряду Едуард Геґер.

Цікаво Макрон завершив головування в Раді ЄС: його замінить чеський прем'єр Фіала

Чехія патрулюватиме повітряний простір Словаччини

У червні Словаччина звернулася до Чехії з проханням про допомогу в охороні її повітряного простору, поки не прибудуть замовлені винищувачі F-16. Ці літаки повинні замінити використовувані досі МіГ-29, які планують скерувати до України. Фіала запевнив, що Чехія допоможе Словаччині.

Ми, безсумнівно, це виконаємо. Я вважаю, що це прекрасний приклад не лише оборонної співпраці, а й довіри. Ми допомагатимемо Словаччині, поки вона не матиме у своєму розпорядженні нові літаки,

– зауважив чеський прем'єр.

Він додав, що Чехія також розраховує на те, що їй теж допоможуть, якщо у неї виникнуть проблеми. За словами Фіали, допомога Словаччині – в інтересах його держави.

Геґер зауважив, що Україна, яка зараз захищається від російського вторгнення, може отримати МіГи та танки.

"Але я не хочу про це говорити в деталях, тому що Україна також просила нас не уточнювати інформації про цю техніку", – додав прем'єр Словаччини.

Зауважте Це протиборство надовго, – військовий експерт припустив, коли чекати перелому у війні

Словаччина та Чехія захоплюються майстерністю ЗСУ

Геґер та Фіала відзначили, що були здивовані тим, наскільки ефективно та довго Україна змогла захищатися від вторгнення російських окупантів, адже армія Росії "на папері" мала бути набагато сильнішою.

"Ми далеко поза усіма межами й маємо всі передумови вірити, що Україна виграє цю війну", – зауважив Геґер.

Однак за словами Фіали, ніхто не знає, скільки часу мине, поки Україна отримає повний контроль над своєю територією. Він наголосив, що наша держава не може захиститися від росіян без допомоги Заходу, адже українці повинні мати зброю, "щоб могти боротися за свою незалежність, нашу безпеку і свободу".

"Вони воюють за нас", – додав прем'єр Чехії.

Він також заявив, що за потреби Чехія готова брати участь у підготовці українських військових. Своєю чергою, Геґер наголосив, що за нинішньої ситуації не варто говорити про втрату державного суверенітету України.

"Суверенітет все ще є. У них є уряд, який вони обрали, і він бореться", – підсумував словацький прем'єр.

Варто подивитися – ЗСУ у Мелітополі потужно розбомбили базу окупантів: відео