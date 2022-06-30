Макрон головував у Раді ЄС упродовж 6 місяців. Свої повноваження він передав Фіалу на полях саміту НАТО в Мадриді.

Зауважте Литва планує розмістити ще більше військ НАТО через загрозу Росії

Головування у Раді ЄС Макрон перейняв 1 січня 2022 року. Це відбулося у Словенії. Тоді як пріоритети своєї роботи Макрон назвав "відновлення, силу та відчуття належності".

Нам потрібно рухатися від стану Європи, яка співпрацює у рамках своїх кордонів, до Європи, яка є потужним гравцем у світі, повністю суверенним і вільним вирішувати свою долю та робити свій вибір,

– заявив тоді Макрон.

Коли він прийняв повноваження, Ейфелеву вежу підсвітили прапором ЄС.

Зеленський привітав Макрона

Президент Володимир Зеленський привітав Макрона з успішним завершенням французького головування в Раді ЄС. Український лідер наголосив, що воно стало історичним для України, а також – усієї Європи.

"Вітаю Макрона з успішним завершенням французького головування в Раді ЄС. Воно стало історичним для України та всієї Європи. Спільно робимо Європу сильнішою", – заявив Зеленський.

Зауважте – Жданов заявив, що Макрон дає зброю тоді, коли починається критика: дивіться відео