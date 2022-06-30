Макрон председательствовал в Совете ЕС в течение 6 месяцев. Свои полномочия он передал Фиалу на полях саммита НАТО в Мадриде.

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Председательство в Совете ЕС Макрон принял 1 января 2022 года. Это произошло в Словении. В то время как приоритеты своей работы Макрон назвал "восстановление, силу и чувство принадлежности".

Нам нужно двигаться от состояния Европы, которая сотрудничает в рамках своих границ, в Европу, являющуюся мощным игроком в мире, полностью суверенным и свободным решать свою судьбу и делать свой выбор,

– заявил тогда Макрон.

Когда он принял полномочия, Эйфелеву башню подсветили флагом ЕС.

Зеленский поздравил Макрона

Президент Владимир Зеленский поздравил Макрона с успешным завершением французского председательства в Совете ЕС. Украинский лидер подчеркнул, что оно стало историческим для Украины, а также всей Европы.

"Поздравляю Макрона с успешным завершением французского председательства в Совете ЕС. Оно стало историческим для Украины и всей Европы. Совместно делаем Европу сильнее", – заявил Зеленский.

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