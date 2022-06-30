Об этом для 24 канала сказал депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс.

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"Литва вступила в НАТО, как и другие страны Балтии, как полноправный член, без но. Когда есть военные аспекты, потому что будет обсуждение и поэтому наши представители в Мадриде говорят, выступают и работают на то, чтобы присутствие других стран или военных стран НАТО была бы уже не на уровне батальона, а на уровне бригад или еще больше. Думаю, что мы добьемся этого", – сказал Ауштрявичюс.

К действиям России невозможно быть готовым

По словам депутата, Литва создает инфраструктуру и другие объекты НАТО. Речь уже не о сотнях, а о тысячах военных. Для них должны быть лучшие условия.

Мы возводим 3 новых военных города. Они будут лучше всего обустроены и мы это сделаем в кратчайшие сроки. Главное – принять политическое решение, а уже технически и организационно все выполнить мы точно сможем,

– отметил Ауштрявичюс.

Он отметил, что невозможно быть готовым к решениям и поведению такого соседа как Россия. Ее "умом не понять".

"Сколько же раздумывали, обсуждали российскую политику. И к чему они пришли? До последнего дня уговаривали, что не надо провоцировать. Надо развивать диалоги. Даже во время войны звонят и умоляют Путина посмотреть на карту или календарь. батальон, а с этим можно сделать многое», – рассказал политик.

НАТО примет наилучшее решение

Ауштрявичюс рассказал, что Литва увеличила свои оборонные расходы до 2,5% ВВП. Также она развивает институты, помогающие армии.

"Не думаю, что есть формальный период подготовки. В нашем регионе (это касается и Украины) нужно будет надолго укреплять оборону, развивать общества и разговаривать с людьми и объяснять, потому что за один скачок все не решим. Думаю, что НАТО отреагирует на провокации, примет решение и оно будет лучшим", – добавил депутат.

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