Об этом для 24 канала сказал депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс. Он отметил, что угрозами Сувальского коридора Россия выходит на противостояние с НАТО.

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"Это прямая угроза. Если посмотреть на карту, то ситуация такова, что Калининград окружен странами Евросоюза и НАТО. У нас общая граница с Польшей 100 километров, а дальше, на юг, начинается Беларусь. Именно это называется Сувальским коридором", – рассказал депутат. .

Если Россия вмешается, то все решит НАТО

По словам Ауштрявичюса, Литве угрожают россияне, и, в частности, пропагандисты, соучастники военных преступлений и живущие в разных городах России. Они кричат о том, что нужно браться за оружие, нужно все решать военным путем, потому что якобы Калининград и Беларусь должны иметь сухопутный коридор. Россияне заявляют, что нужно этот коридор пробивать.

"Лугают таким сценарием. Однако это даже не вопрос Литвы и Польши. Это уровень НАТО и совсем другой геополитической ситуации. Я никому бы не пожелал попробовать это делать. Мы очень серьезно к этому относимся и будем принимать те решения, которые необходимы для безопасности со всей строгостью и в соответствии с нашими правами», – подчеркнул депутат.

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Большая операция России

Литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауринавичюс сказал, что Россия хочет запугать не столько Литву, сколько Евросоюз. Он отметил, что кафиры хотят отменить ограничения для Калининградской области, однако это может подорвать всю санкционную политику и даже угрожать Литве.

"Это большая операция. О какой-то военной угрозе Литве говорить не приходится, но это серьезная и опасная операция России", – сказал Лауринавичюс.

Обратите внимание – полное интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео