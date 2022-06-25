Россия рассчитывает на блицкриг

Такое мнение 24 канала высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, если говорить о странах Балтии, там Россия рассчитывает на блицкриг, как нигде другое.

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Он объясняет, что российские силы там предусмотрены для того, чтобы провести какую-нибудь очередную "спецоперацию" . Ведь в Калининградской области есть военные подразделения.

Обратите внимание, что Россия там провела обучение артиллерии, а не каким-либо другим подразделениям. Это сделали, чтобы показать прямую отсылку к происходящим на Востоке и Юге Украины событиям – показать, какие разрушения они несут своей артиллерией,

– считает Мусиенко.

Эксперт уверяет, что Россия это делает, чтобы напугать. Недаром была выбрана учебная артиллерия – это способ психологического давления.

"Кроме того, у них в Калининградской области есть ракеты Искандеры. Также они рассчитывают, что им помогут какие-то подразделения из Беларуси или те, которые расположены на севере России", - добавил он.

План Путина по Литве

Александр Мусиенко отмечает, что таким образом Россия может:

во-первых, перекрыть Суварский коридор,

во-вторых, отрезать Литву от Польши , а это давно хотели сделать.

Они смогут с территории России и со стороны Беларуси развивать быстрое наступление, пока НАТО будет опрокидывать свои подразделения. Таков у них план. Он описывался неоднократно, даже британский генерал писал книгу о возможном наступлении России на страны Балтии,

– заявил эксперт.

По его словам, когда лидеры стран говорят о том, что нужны дополнительные силы, то они подразумевают, что НАТО должна заранее дать группировку военных, а не опрокидывать подразделения, когда уже начнется наступление.

"Это будет для них дополнительной защитой и предохранителем, что НАТО действительно гарантирует безопасность и для России будут сокрушительные последствия. Также это будет дополнительным усилением безопасности в Европе. Поэтому это оправданные заявления", - добавил эксперт.

Александр Мусиенко объяснил план путина по Литве:



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