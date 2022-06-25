Россия рассчитывает на блицкриг
Такое мнение 24 канала высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, если говорить о странах Балтии, там Россия рассчитывает на блицкриг, как нигде другое.
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Он объясняет, что российские силы там предусмотрены для того, чтобы провести какую-нибудь очередную "спецоперацию" . Ведь в Калининградской области есть военные подразделения.
Обратите внимание, что Россия там провела обучение артиллерии, а не каким-либо другим подразделениям. Это сделали, чтобы показать прямую отсылку к происходящим на Востоке и Юге Украины событиям – показать, какие разрушения они несут своей артиллерией,
– считает Мусиенко.
Эксперт уверяет, что Россия это делает, чтобы напугать. Недаром была выбрана учебная артиллерия – это способ психологического давления.
"Кроме того, у них в Калининградской области есть ракеты Искандеры. Также они рассчитывают, что им помогут какие-то подразделения из Беларуси или те, которые расположены на севере России", - добавил он.
План Путина по Литве
Александр Мусиенко отмечает, что таким образом Россия может:
- во-первых, перекрыть Суварский коридор,
- во-вторых, отрезать Литву от Польши , а это давно хотели сделать.
Они смогут с территории России и со стороны Беларуси развивать быстрое наступление, пока НАТО будет опрокидывать свои подразделения. Таков у них план. Он описывался неоднократно, даже британский генерал писал книгу о возможном наступлении России на страны Балтии,
– заявил эксперт.
По его словам, когда лидеры стран говорят о том, что нужны дополнительные силы, то они подразумевают, что НАТО должна заранее дать группировку военных, а не опрокидывать подразделения, когда уже начнется наступление.
"Это будет для них дополнительной защитой и предохранителем, что НАТО действительно гарантирует безопасность и для России будут сокрушительные последствия. Также это будет дополнительным усилением безопасности в Европе. Поэтому это оправданные заявления", - добавил эксперт.
Александр Мусиенко объяснил план путина по Литве:
Россия угрожает Литве: что известно
- Литва заявила, что прекращает транзит попавших под санкции ЕС российских товаров в Калининград через железную дорогу. Отмечается, что под такой запрет попали почти 50% всех доставляемых из России грузов.
- В России сразу же началась истерика из-за такого вполне справедливого решения. В Кремле потребовали немедленного снятия блокады с Калининграда, а также угрожать "принятием мер" и "решенными руками".
- Глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис ответил на пустые угрозы России. По его словам, Литва не принимала такое решение, это следствие санкций.
- После этого Россия решила перейти к конкретным угрозам Литве. Так, в пропагандистских СМИ страны-агрессорки написали, что теперь Кремль готов отключить ее от электроэнергии.
- Впоследствии начали военные учения в Калининградской области, где стреляли из "Градов" и "Ураганов". Также страна-агрессорка проводит обучение десанту в Балтийском море .