О начале учений сообщают российские СМИ. На учениях отрабатывают применение десанта.

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Россияне отрабатывают навыки по увлечению пленных

Страна-агрессорка решила отработать в Балтийском море применение десанта на самолетах Ми-8. Это воздушное судно относится к морской авиации.

В балтийском флоте страны-захватщицы сообщают, что десантники отрабатывают навыки по захвату пленных сразу после приземления. Кроме того, россияне отрабатывают навыки по выведению из строя коммуникации "условного противника".

Также на территории Калининградской области состоялись учения по стрельбе с применением боевых машин пехоты. Таким образом, страна-агрессорка пытается побрякать оружием перед соседями, в частности Литвой, которая выполняет санкции ЕС и не перевозит подсанкционные товары через свою территорию.

Литва заблокировала транзит через свою территорию

Выполняя условия санкционных пакетов против России, прекратила транзит по своей территории подсанкционных товаров из Калининграда – российского анклава, граничащего с Польшей и Литвой. Власти Калининграда сообщили об этом 18 июня и после этого в России не на шутку запылали.

В Кремле назвали это "блокадой Калининграда" и начали рассыпать угрозы – отзыв признания независимости Литвы, отключения от систем электроснабжения и т.д. Одним из таких заявлений отметилась представитель МИД страны-агрессорки, которая заявила, что ответ Кремля будет "не дипломатичным".

22 июня Литва расширила ограничения. Теперь через свою территорию страна не пускает подсанкционные товары не только по железной дороге, но и грузовыми и легковыми автомобилями. В местном МИД отмечают – страна выполняет решение Европейского Союза.

Однако из - за угроз России требуют усиления военного присутствия в Эстонии . Тамошняя премьер-министр Кая Каллас заявила, что стратегия НАТО предусматривает возможность пребывания в оккупации в течение 180 дней, однако глава правительства подчеркнула, что, учитывая войну в Украине, это будет означать полное уничтожение Эстонии. Поэтому Каллас призывает НАТО изменить оборонные стратегии и направить больше войск в страны Балтии, в частности в Эстонию.

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