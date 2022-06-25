Об этом 24 канала заявил украинский политолог Петр Олещук. Путин с его муртадами может и считает себя равноценным соперником для государств НАТО. Однако ресурсов воевать с ними в России буквально нет.

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Если Россия нападет на Литву – это будет скорый конец для "недоимперии"

Петр Олещук отмечает, что это типичный шантаж от российской власти . Таким образом, Кремль пытается повышать ставки, чтобы начать определенные политические переговоры и получить более или менее выгодные для себя условия. Этот вопрос они могут ввести в контекст Украины, если такие переговоры вообще состоятся.

Параллельно Кремль готовит собственных граждан к "новой жизни" . Теперь им нужно наладить логистику в Калининград через море.

Когда Россия переходит к абсолютно агрессивным угрозам захвата и уничтожения, то, скорее всего, реальных аргументов у них нет. Параллельно с этими жесткими заявлениями они уже начинают готовить граждан к новой реальности. Соловьев, например, рассказывает, что в Калининград все будут поставлять через море, – отмечает Олещук.

По его мнению, вполне реально, что Путин и его соратники по бункеру действительно верят, что они равноценный соперник для НАТО. Но это все сказки.

Вероятно, в военном руководстве России есть люди, понимающие, что военный конфликт с НАТО станет концом для государства. Ведь кафиры привлекли значительную часть собственных ресурсов на войне против Украины.

"Если они реально будут считать, что могут каким-то военным способом решать вопросы, связанные со странами НАТО, то это будет очень быстрое завершение истории этой "недоимперии", - подчеркнул политолог.

Путин верит, что он равноценный соперник для НАТО – политолог: смотрите видео

Литва блокирует Калининградскую область

Недавно Литва запретила перевозить транзитом российские товары через свою территорию. С 18 июня они перестали пропускать такие поезда. Также под запретом оказался автомобильный экспорт. В тамошнем МИДе пояснили, что просто выполняют решения Евросоюза.

Россияне буквально "сгорели". Там уже начали рассказывать, что у них теперь "развязаны руки" . Впоследствии начали военные учения в Калининградской области, где стреляли из "Градов" и "Ураганов".