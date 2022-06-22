Об этом рассказал в эфире всеукраинского телемарафона советник главы МВД Вадим Денисенко. Россия не будет начинать наступление на Литву, особенно на фоне того, что США уже сделали заявление, что будут выполнять пункт соглашения НАТО о поддержке члена Альянса в случае нападения.

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США уже сделали заявление по поводу Литвы

Поэтому россияне могут махать кулаками, стучать ботинком по столу, рассказывать, что у них тысячи ядерных боеголовок, но дальше этих слов не пойдет. Единственное, что они точно будут делать, это использовать энергетический шантаж,

– объяснил Денисенко.

В Кремле будут заявлять, что они сейчас могут прекратить поставки газа и нефти в Европу. Однако, отметил Денисенко, это будет "выстрелом себе в ногу", ведь у Москва нет возможности прекратить сейчас прокачку газа.

Основное количество газохранилищ в России – переполнено. Так что девать свой газ россиянам некуда, а перенаправлять физически невозможно. Единственный выход – сжигать.

В Литве расширили запрет на транзит

Отметим, что после угроз России в сторону Литвы о "развязанных руках", Вильнюс пошел еще дальше. Кроме запрета на железнодорожную перевозку на подсанкционные товары, запретили и автомобильный экспорт.

На границе Литвы и Беларуси уже очередь из фур, которые литовские пограничники разворачивают.

Обратите внимание! Тем временем Кремль заслал в Калининград гонца, чтобы разбирался с ситуацией. Им стал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В Москве говорят, что командировка была запланирована заранее, однако подтверждают: у Патрушева будет встреча с губернатором Антоном Алихановым.

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Противоточение России и Литвы из-за блокады Калининграда

Литва выполняет условие санкционного пакета ЕС, запретив транзиту через свою территорию определенных российских товаров.

В Кремле говорят, что это "нарушение всех и вся" и угрожают Вильнюсу ответными мерами и даже "решенными руками".

Чтобы попугать литовцев, россияне начали обучение в Калининградской области. Они будут тренироваться по территории НАТО из "Градов" и "Гиацинтов".

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