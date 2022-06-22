Про це розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону радник голови МВС Вадим Денисенко. Росія зараз не розпочинатиме наступ на Литву, особливо на фоні того, що США вже зробили заяву, що виконуватимуть пункт угоди НАТО про підтримку члена Альянсу в разі нападу.

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США вже зробили заяву щодо Литви

Тому росіяни можуть махати кулаками, стукати черевиком по столу, розповідати, що в них тисячі ядерних боєголовок, проте далі цих слів не піде. Єдине, що вони точно робитимуть, це використовуватимуть енергетичний шантаж,

– пояснив Денисенко.

У Кремлі заявлятимуть, що вони прямо зараз можуть припинити поставки газу та нафти в Європу. Проте, наголосив Денисенко, це буде "пострілом собі в ногу", адже Москва не має можливості припинити зараз прокачку газу.

Основна кількість газосховищ в Росії – переповнена. Отож дівати свій газ росіянам нікуди, а перенаправляти фізично неможливо. Єдиний вихід – спалювати.

У Литві розширили заборону на транзит

Зазначимо, що після погроз Росії у бік Литви про "розв'язані руки", Вільнюс пішов ще далі. Окрім заборони на залізничне перевезення на підсанкційні товари, заборонили і автомобільний експорт.

На кордоні Литви та Білорусі – вже черга з фур, які литовські прикордонники розвертають.

Зверніть увагу! Тим часом Кремль заслав до Калінінграда гінця, аби розбирався з ситуацією. Ним став секретар Радбезу Росії Микола Патрушев. У Москві кажуть, що відрядження була заплановане заздалегідь, проте підтверджують: у Патрушева буде зустріч з губернатором Антоном Аліхановим.

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Протистояння Росії та Литви через блокаду Калінінграда

Литва виконує умовий санкційного пакету ЄС, заборонивши транзит через свою територію певних російських товарів.

У Кремлі кажуть, що це є "порушенням всіх і вся" та погрожують Вільнюсу заходами у відповідь та навіть "розв'язаними руками".

Аби полякати литовців, росіяни почали навчання у Калінінградській області. Вони тренуватимуться гатити по території НАТО з "Градів" та "Гіацинтів".

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