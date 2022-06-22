Про це 24 каналу розповів український та литовський письменник Ярослав Мельник. Він також зазначив, що все ж литовці спокійні і продовжують "гнути свою лінію".

Читайте також Литва розширила обмеження на перевезення вантажів до Калінінградської області

За словами Мельника, вони спокійні тому, що захищені НАТО. Сьогодні з'явилась інформація від США, які чітко окреслили – будь-яке вторгнення на територію Литви, сприйматиметься, як вторгнення на територію НАТО і потягне за собою усі наслідки.

Більшість литовських політологів єдині у своєму баченні – Росія майже всю свою армію зосередила зараз на Донбасі і у неї немає достатньо ресурсу, аби воювати напряму із НАТО,

– зазначає письменник.

"Максимум, що можна очікувати – провокації, але достеменно невідомо, що це за провокації можуть бути. Путін дуже часто використовує залякування для досягнення власних цілей, але вже минув той час, коли його боялися", – додає Ярослав Мельник.

Звісно, кремлівський диктатор продовжує лякати. Але погляньмо на факти – у Європі зараз є понад 80 тисяч американських солдатів, а також понад 40 від Альянсу. Фактично, це ті 120 тисяч, з якими Путін нападав на Україну і йти на прямий конфлікт із такою кількістю військових із сучасною технікою – самогубство,

– зазначає Мельник.

Частково, саме всі ці тези пояснюють таку сміливість у прийнятті останніх рішень Литвою, додає він.

Литва прийняла рішення про заборону транзиту російських вантажів країною

Ще 15 червня Євросоюз схвалив 4 пакет санкцій проти Росії за повномасштабну війну, яку та розпочала проти України. Обмеження передбачали заборону імпорту та транзиту російської сталі й інших виробів із чорних металів до ЄС та через ЄС. Ці правила набули чинності лише 17 червня.

Оскільки Литва є членом ЄС, то відмовилися від транзиту російських товарів своєю територією. 18 червня влада Калінінграду заявила, що Литва не пропускає транзитні потяги з товарами. У Кремлі одразу запалало. Російські пропагандисти почали називати це "блокадою Калінінграда". Традиційно російська влада взялася за погрози. Мовляв, дії Вільнюса це "відкрила провокація" та якесь вигадане порушення. Росіяни навіть викликали "на килим" литовського посла.

Болотяна істерика

Окупанти кажуть, що ще вирішують, як саме будуть реагувати на обмеження, мовляв, тепер у них "розв'язані руки". Водночас у міністерстві закордонних справ Литви зазначили, що просто виконують рішення Євросоюзу.

Через відмову Литви у транзиті росіяни вирішили почали військові навчання у Калінінградській області, тобто одразу біля кордону з Литвою. Так, 20 червня вояки "другої армії світу" почали тренуватися стріляти з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", а також великокаліберних гармат "Гіацинт" й іншого артилерійського озброєння.

Як литовці реагують на залякування кремлівського диктатора: дивіться відео