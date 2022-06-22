Запугивания не подействовали на Литву

Конечно, московиты взорвались от возмущения. В ход пошел традиционный набор: угрозы, гоняли военный металлолом возле границ, требовали… Целый Патрушев прибыл в анклав, разоблачил центр "немецких автономистов" и "польских шпионов".

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Литва их услышала… и распространила ограничения касательно транзита и на автомобильный транспорт. При этом литовцы говорят, что это не блокада. И технически это верно. Полной блокады нет. Только "определенные ограничения".

Представляю, какое удовольствие испытывают литовские чиновники в моменты принятия подобных решений. Но здесь смешно другое.

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Сказки о "войне с НАТО" сработали бумерангом

Московиты апеллируют к "договоренностям", хотя сами уже нарушили все, что можно нарушить, и недавно хотели денонсировать признание независимости Литвы.

А еще они постоянно говорят своим быдломассам, что "воюют с НАТО" на территории Украины. Но ждут, что страна НАТО будет и дальше пропускать через свою территорию их транзит. Все же о "войне с НАТО" немного приврали?

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