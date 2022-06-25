Росія розраховує на бліцкриг
Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, якщо говорити про країни Балтії, то там Росія розраховує на бліцкриг, як ніде інше.
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Він пояснює, що російські сили там передбачені для того, щоб провести якусь чергову "спецоперацію". Адже в Калінінградській області є військові підрозділи.
Зверніть увагу, що Росія там провела навчання артилерії, а не якихось інших підрозділів. Це зробили, щоб показати пряму відсилку до подій, які відбуваються на Сході і Півдні України – показати, які руйнування вони несуть своєю артилерією,
– вважає Мусієнко.
Експерт запевняє, що Росія це робить, щоб налякати. Недаремно була обрана артилерія для навчань – це спосіб психологічного тиску.
"Окрім того, в них в Калінінградській області є ракети “Іскандери”. Також вони розраховують, що їм допоможуть якісь підрозділи з Білорусі чи ті, які розташовані на півночі Росії", – додав він.
План Путіна щодо Литви
Олександр Мусієнко наголошує, що таким чином Росія може:
- по-перше, перекрити Суварський коридор,
- по-друге, відрізати Литву від Польщі, а це вони давно хотіли зробити.
Вони зможуть з території Росії та з боку Білорусі розвивати швидкий наступ, поки НАТО буде перекидати свої підрозділи. Такий в них план. Він описувався неодноразово, навіть британський генерал писав книгу про можливий наступ Росії на країни Балтії,
– заявив експерт.
За його словами, коли лідери країн говорять про те, що треба додаткові сили, то вони мають на увазі, що НАТО має заздалегідь дати угруповання військових, а не перекидати підрозділи, коли вже почнеться наступ.
"Це буде для них додатковим захистом та запобіжником, що НАТО дійсно гарантує безпеку і для Росії будуть нищівні наслідки. Також це буде додатковим підсиленням загалом безпеки в Європі. Тому це виправдані заяви", – додав експерт.
Олександр Мусієнко пояснив план путіна щодо Литви:
Росія погрожує Литві: що відомо
- Литва заявила, що припиняє транзит російських товарів, які потрапили під санкції ЄС, до Калінінграда через залізницю. Зазначається, що під таку заборону потрапили майже 50% усіх вантажів, які доставляють з Росії.
- У Росії одразу ж почалась істерика через таке цілком справедливе рішення. У Кремлі почали вимагати негайного зняття блокади з Калінінграда, а також погрожувати "вживанням заходів" та "розв'язаними руками".
- Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс відповів на пусті погрози Росії. За його словами, Литва не ухвалювала таке рішення, це є наслідком санкцій.
- Після цього Росія вирішила перейти до конкретних погроз Литві. Так у пропагандистських ЗМІ країни-агресорки написали, що тепер Кремль готовий відключити її від електроенергії.
- А згодом почали військові навчання в Калінінградській області, де стріляли з "Градів" та "Ураганів". Також країна-агресорка проводить навчання десанту в Балтійському морі.