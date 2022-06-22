Про це повідомляють російські ЗМІ. Вони пишуть, що Росія розглядає такий варіант щодо Литви.

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Ще один варіант – обмеження для литовських далекобійників

Про це розповів голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. Також у відповідь на заборону перевезення вантажів до Калініградської області росіяни можуть обмежити транзит для литовських далекобійників. Проте наразі на такий крок вирішили не йти.

У Литві до відключення від електромережі готові

У Литві погрозами росіян не здивовані і не налякані. Ба більше, президент країни Гітанас Наусєда зазначив 23 червня, що у Вільнюсі готові до того, що Литву відключать від регіональної електромережі.

У МЗС Росії погрожували заходами у "практичній площині"

Зазначимо, що напередодні за улюблену справу – погрози взялась і одіозна представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона пообіцяла литовцям "заходи в практичній площині". Про що саме мовиться – Захарова вирішила не уточняти, проте загадково додала, що, мовляв, відомство Лаврова вже над цим працює.

Важливо! Попри напруженість ситуації, в українському МВС впевнені, що Росія не наважиться на те, аби наступати на Литву. У росіян, пояснив Вадим Денисенко, зараз нема можливостей, аби воювати з країною НАТО.

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Напруження між Росією та Литвою через Калінінградську область

Литва виконує пакет санкцій ЄС проти Росії. Таким чином Вільнюс заборонив доставку певних російських товарів залізницею, а потім і автомобільним транспортом.

В Калінінградській області одразу забили на сполох через блокаду і вимагали ухвалити необхідні заходи.

У Росії казали, що в них тепер "розв'язані руки". Преставницю Литви викликали "на килим" в російське МЗС, аби висловити своє обурення.

Також росіяни одразу почали навчання в Калінінградській області, тренуючи удари з "Гіацинтів" та "Градів" по країнах Альянсу.

Тим часом США вже попередили державу-агресорку: Вашингтон дотримається 5-го пункту Договору про НАТО. Американці дадуть відповідь у разі наступу на члена Альянсу.

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